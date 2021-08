PBH abre cadastro para vacinação de adolescentes com comorbidades; veja

(foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) adolescentes com comorbidades, deficiências ou grávidas para vacinação contra a COVID-19. Jovens de 12 a 17 anos que se encaixam nos pré-requisitos poderão se cadastrar através de links disponibilizados para cada grupo a partir de amanhã. A Prefeitura de Belo Horizonte anunciou na tarde desta segunda-feira (23/8) que iniciará o cadastro decom comorbidades, deficiências ou grávidas para vacinação contra a COVID-19. Jovens de 12 a 17 anos que se encaixam nos pré-requisitos poderão se cadastrar através de links disponibilizados para cada grupo a partir de amanhã.

Os cadastros podem ser feitos de 24 de agosto às 23h59 do dia 2 de setembro, somente pelo portal da PBH. Envios por e-mail ou telefone não serão aceitos.

Veja onde fazer os cadastros:

Adolescentes com deficiência permanente

Adolescentes com comorbidades

Adolescentes gestantes, puérperas e lactantes

Para se vacinar, além da realização do cadastro, os adolescentes precisam de documentos para comprovar a condição. Podem ser apresentados:

Exames;

Receitas;

Relatório médico e/ou prescrição médica emitidos em até 12 meses antes da data do cadastro devendo conter o número do registro do profissional no respectivo conselho de classe.

A PBH alerta que todas as declarações apresentadas no cadastro são de "total responsabilidade do responsável pelo menor que os preencheu e de quem emitiu os comprovantes".

Será realizada auditoria no processo de vacinação e, em caso de informações que não são verdadeiras, os declarantes ficarão sujeitos às responsabilizações administrativas, civis e penais aplicáveis.

