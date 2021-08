BH: faculdades ainda avaliam retomada das atividades presenciais

Câmpus da PUC Minas, no Bairro Coração Eucarístico, Região Noroeste de BH (foto: Beto Novaes/EM/DA Press - 24/03/2017)

Apesar do sinal verde dado pela Prefeitura de belo Horizonte, por meio decreto, as universidades e faculdades não retomaram as atividades presenciais nesta segunda-feira (23/8). Instituições ainda avaliam o novo protocolo. As informações são do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG).





Quanto às aulas presenciais nas instituições de ensino, a distância entre os estudantes foi reduzida pela metade e passa a ser de 1 metro. Com isso, será possível a presença de mais alunos em salas de aula.



Uma orientação publicada no início de agosto pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças de Atlanta (CDC), agência do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, reduziu de dois para um metro o distanciamento entre os estudantes dentro dos colégios em cidades com mais de 400 infectados por 100 mil habitantes.

Segundo o decreto, o ensino superior poderá retomar o ensino presencial, a depender das faculdades. Aulas de nível técnico já podiam ser ministradas no regime in loco, porém, com a nova regra, não precisam mais enviar ofício à Secretaria Municipal de Saúde.



"As faculdades ainda não retornaram. Somente a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) encaminhou comunicado aos estudantes", informou Zuleica Reis Ávila, presidente do Sinep-MG. ''As demais estão avaliando os protocolos específicos para as instituições do ensino superior'', informou.



Veja os posicionamentos das faculdades:



Una e Uni-BH





Em resposta ao Estado de Minas, o Centro Universitário Una e o UniBH esclareceram que o ''segundo semestre já começou e está seguindo um modelo híbrido, alternando atividades presenciais e digitais síncronas, de acordo com as determinações dos órgãos governamentais e as instruções do plano estabelecido pelo Comitê Covid-19 do ecossistema". Segundo a instituição, todas as medidas para um retorno seguro já foram providenciadas.

PUCMinas



A universidade informou, por meio de nota, que em relação às atividades práticas e laboratoriais, os diretores de institutos e faculdades da PUC Minas irão estabelecer, de imediato, um retorno organizado e seguro das referidas atividades, considerando os protocolos aprovados pela Vigilância Sanitária. ''Todas as orientações definidas nos documentos mencionados deverão ser observadas para a garantia de um retorno seguro e responsável das atividades presenciais na Universidade'', informou.



Newton Paiva





Fumec



A Fumec informou que as aulas teóricas permanecerão no modelo remoto utilizando os processos e plataformas on-line já estabelecidas. ''As atividades e disciplinas de natureza prática e laboratorial, que estavam suspensas, retornarão ao modelo presencial mediante planejamento de frequência no acesso ao campus. Essas aulas práticas para a área de saúde já estavam liberadas e retornaram no dia 9 de agosto.''

Já para os demais cursos, a Fumec informa que os laboratórios já se encontram adaptados para a nova realidade e os coordenadores de curso estão fazendo as escalas para o retorno gradual dos alunos. ''Fizemos adaptações em todo o campus para que todos que voltarem para as atividades laboratoriais presenciais possam estar seguros'', informou. O Centro Universitário Newton Paiva informa que atualmente trabalha no plano de retomada das atividades presenciais a partir das disposições do decreto municipal. A programação de retorno será divulgada posteriormente. No momento, somente as atividades práticas e laboratoriais dos cursos de saúde são realizadas de forma presencial, atendendo a todos os protocolos sanitários recomendados pelas autoridades municipais.





A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com outras instituições de ensino e a matéria será atualizada.