Minas registra 17 mortes e mais 845 novos casos de COVID-19 em 24 horas

Portaria Ala C da Santa Casa de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado na manhã desta segunda-feira (23/8), mostra que no período de 24 horas, 17 pessoas morreram de COVID-19,e foram identificados mais 845 casos do vírus no estado.

Além disso, os casos em acompanhamento são 43.975. Esta classificação refere-se a pessoas que ainda estão em tratamento e também a registros que precisam de atualização por parte das secretarias municipais de saúde.

Já o número total de recuperados do vírus é de 1.947.874

De acordo com o vacinômetro da SES-MG, até esta segunda, 11.971.661 pessoas se vacinaram com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 no estado. Já com a segunda dose o total é de 4.766.450. Os que receberam a dose única da Jansen atingiram a marca de 472.686 imunizados.







