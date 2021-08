"Tomar 1ª dose não é motivo para sair e comemorar", diz jovem em BH

Nesta segunda-feira (23/8), pessoas de 24 anos de idade estão tomando a primeira dose da vacina contra a COVID-19, em Belo Horizonte. Com a chegada de mais lotes de imunizantes, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está avançando com a vacinação na capital mineira.

Primeira dose da vacinação para publico com 24 anos. Enfermeira preparando a vacina, frasco e seringa.

No posto de vacinação drive-thru da UFMG, a reportagem conversou com um casal, que disse estar bem feliz por poder ser imunizado, “estávamos com grande expectativa para tomar a vacina, pois a pandemia causou muito medo na gente”, conta o engenheiro Rafael Santos de Almeida.