'Misto de alegria e tristeza', diz morador de BH vacinado contra a COVID-19

Vacinação contra a COVID-19 em Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.) COVID-19 é destinada à aplicação da segunda dose no público de 38 anos, que tomou a vacina Coronavac. Nos postos drive thru, algumas pessoas relataram sentir um misto de emoções ao completar a imunização contra o vírus. Nesta sexta-feira (20/8) a vacinação contra aé destinada à aplicação dano público de, que tomou a vacina Coronavac. Nos postos drive thru, algumas pessoas relataram sentir um misto de emoções ao completar a imunização contra o vírus.

Rafael Silveira, 38 anos, arquiteto de software (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)





“Não tirei nenhuma foto, nem postei nada nas redes sociais quando tomei as duas doses, porque sempre lembro daqueles que se foram, de todo o incômodo que passamos e estamos vivendo durante esta pandemia”, completa Rafael.

O arquiteto de software disse que mesmo com a imunização completa é necessário permanecer com os cuidados. "Vou seguir fazendo minha parte, continuar com os mesmos cuidados que tomei desde o início da pandemia, para não expor outras pessoas, e a gente não regredir”, conclui.

Marcelo Frazoli, 38 anos, empresário. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press.)





Ainda no posto do Corpo de Bombeiros, Marcelo Frazolli, empresário, também de 38 anos, comentou que estava muito feliz. “Para mim, é uma sensação perfeita, de grandeza, principalmente porque sou dono de um bar na Região da Savassi, e agora vou ficar mais protegido contra este vírus”, conta.

“Meu bar ficou fechado mais de sete meses, e há pouco mais de três semanas é que pude voltar a funcionar até às 23h”, ressalta Marcelo.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça as regras na hora de tomar a vacina. Veja quais:

Ser cidadão residente de Belo Horizonte

Apresentar documento de identificação com foto

Não ter recebido vacina contra a COVID-19

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias

Não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias

Para que os usuários possam tomar a segunda dose, é necessário levar o cartão de vacina, documento de identidade e CPF.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

- UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

- Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

- UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h

- Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h

Os públicos elegíveis para se vacinar no período noturno são exclusivamente os convocados para o dia em questão.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.