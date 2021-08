Vacinação contra COVID em Uberaba atinge 90% das pessoas acima de 18 anos

Uberaba vacina nesta sexta-feira (20/8) as pessoas com 25 anos, sem comorbidades (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Após Uberaba, no Triângulo Mineiro, anunciar o cronograma da vacinação contra a COVID-19 para os jovens de 22 anos e vacinar parte do público de 25 anos, a cidade atingiu a marca de 90% da população acima de 18 anos vacinada com a 1ª dose e quase 40% da população imunizada com a 2ª dose ou dose única da vacina.

Segundo o atual cronograma da Secretaria Municipal de Saúde, foram convocados para vacinar neste sábado (21/8) as pessoas com 24 anos, para a próxima segunda-feira (23/8) o público de 23 anos e na terça-feira (24/8), os jovens de 22 anos.

Nesta sexta-feira (20/8) serão vacinados o restante das pessoas com 25 anos, sendo que uma parte delas foi imunizada nesta quinta-feira (19/8).

O horário de vacinação em Uberaba acontece entre 8h30 e 16h. A exceção fica por conta da UMS Valdemar Hial Júnior, no Tancredo Neves, onde a imunização é aplicada até mais tarde, às 20h.

Os locais disponibilizados para a população de Uberaba também são os mesmos em todos os dias úteis. No sábado, a exceção, é realizada apenas nos postos drive thru da Funel e Shopping Uberaba.

Confira todos os locais nos dias úteis:

Aluízio Prata, no Bairro Elza Amui Maria Tereza, no Bairro de Lourdes Dr. Romes Cecílio, no Morumbi Ézio de Martino do Boa Vista que está realizando a aplicação no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças UMS Valdemar Hial Júnior, no Tancredo Neves (as doses são aplicadas até às 20h)

“Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome da pessoa a ser vacinada, lembrando que como comprovante de residência vale conta de água, luz, telefone fixo ou móvel, cartão de crédito, plano de saúde, boleto de compras, título de eleitor ou alguma correspondência”, lembra a Secretária de Saúde de Uberaba.

A gestão municipal reforça ainda que, caso o título de eleitor da pessoa não seja de Uberaba, ela deverá estar registrada no Sistema Saúde da Prefeitura, sistema pelo qual são cadastradas as informações sobre tratamentos de saúde que a pessoa já tenha feito, incluindo o registro do Cartão do SUS, que é necessário apresentar até mesmo nos planos de saúde, caso a pessoa só faça tratamento de forma particular.

Segunda dose

As pessoas agendadas para tomar a 2ª dose do imunizante em Uberaba devem seguir a data estipulada no Cartão de Vacinas e podem completar a imunização, entre 8h30 e 16h, nos seguintes pontos de vacinação:

Funel Shopping Uberaba E unidades de saúde dos bairros Elza Amuí, de Lourdes, Morumbi e Boa Vista UMS Valdemar Hial Jr, no Tancredo Neves (aplicação até 20h)

Em duas novas remessas, o Triângulo Sul receberá mais de 30 mil doses na tarde desta sexta-feira (20/8), quando, segundo informações do superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, Mauricio Ferreira, chegam para esta região, na sede em Uberaba, um total de 32.652 doses de vacinas contra a COVID-19. As novas doses serão distribuídas às cidades da Triângulo Sul no sábado (21/8).

Duas novas remessas de doses da vacina contra a COVID-19 chegam a Uberaba nesta sexta e serão distribuídas às 27 cidades do Triângulo Sul no próximo sábado (foto: SRS Triângulo Sul/Divulgação)

Cirurgias eletivas ainda não liberadas

A taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID caiu em Uberaba entre 77% (sexta-feira passada), para 62% (desta quinta-feira), mas este índice não liberou as cirurgias eletivas nos hospitais públicos e privados da cidade.

Como o primeiro requisito para a retomada das cirurgias eletivas, esta taxa, que há pouco mais de um mês é medida nas noites de quinta-feira, precisa ficar abaixo de 60% na cidade, considerando a capacidade total de leitos UTI/COVID que o município possui.

Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, dos atuais 95 leitos UTI/COVID, 58 estão ocupados. Desses 95 leitos UTI/COVID, 52 são disponibilizados pela rede pública, na qual 35 estão internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 23 estão ocupados.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 38.587 casos positivos da doença, sendo que 1.259 pessoas morreram.



Em um período de 24 horas foram contabilizados na cidade 78 novos casos da doença e três mortes.