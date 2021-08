Vacinação contra COVID: veja o cronograma desta semana em BH

No momento da vacinação, para a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam seguir as seguintes orientações:





Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

Apresentar documento de identificação com foto;

Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.



Levar o cartão de vacina;

Documento de identidade;

CPF. Vale ressaltar que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias.



''Apesar do chamamento, a orientação é que todos consultem o cartão antes de comparecer a um ponto de vacinação'', informou a administração municipal. Para que os usuários possam tomar a segunda dose é necessário levar:Vale ressaltar que só poderão antecipar a segunda dose as pessoas do grupo convocado em que a data marcada no cartão para completar o esquema vacinal seja menor ou igual a 7 dias.





23/08 (segunda-feira)

Pessoas de 24 anos, completados até 31 de agosto – primeira dose





24/08 (terça-feira)

Trabalhadores do ensino fundamental de 59 a 18 anos – segunda dose





25/08 (quarta-feira)

Pessoas 23 anos, completados até 31 de agosto – primeira dose

Trabalhadores do transporte aéreo de 59 a 18 anos – segunda dose





26/08 (quinta-feira)

Trabalhadores dos ensinos médio, profissionalizante e EJA de 59 a 18 anos – segunda dose





27/08 (sexta-feira)

Trabalhadores do ensino superior de 59 a 18 anos – segunda dose





28/08 (sábado)

Pessoas de 22 anos, completados até 31 de agosto – primeira dose





29/08 (domingo)

Pessoas de 21 anos, completados até 31 de agosto – primeira dose





30/08 (segunda-feira)

Pessoas de 59 e 58 anos – segunda dose





31/08 (terça-feira)

Pessoas de 20 anos, completados até 31 de agosto – primeira dose





1º/09 (quarta-feira)

Pessoas de 57 anos – segunda dose





2/09 (quinta-feira)

Homens de 19 anos, completados até 30 de setembro – primeira dose

Trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário de passageiros (motoristas e cobradores) – segunda dose

Trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos – segunda dose

Trabalhadores de transportes metroviário e ferroviário – segunda dose





3/09 (sexta-feira)

Mulheres de 19 anos, completados até 30 de setembro – primeira dose

Pessoas de 56 anos – segunda dose





4/09 (sábado)

Pessoas de 18 anos, completados até 30 de setembro – primeira dose

Caminhoneiros – segunda dose