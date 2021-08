COVID-19: vacinação chega nos 25 anos no 1º domingo de imunização em BH

Vacinação de moradores de BH com 25 anos marcou primeiro domingo de imunização contra a COVID na cidade (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Estado de Minas esteve no Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, situado no Bairro Horto, Região Leste da capital de Minas Gerais, onde o próprio repórter se vacinou e também acompanhou a movimentação no local. Neste domingo (22/8), o primeiro de vacinação contra a COVID-19 desde o início da imunização - 19 de janeiro deste ano - em Belo Horizonte, moradores com 25 anos recebem a primeira dose. A reportagem doesteve no Centro de Saúde Marco Antônio Menezes, situado no Bairro Horto, Região Leste da capital de Minas Gerais, onde o próprio repórter se vacinou e também acompanhou a movimentação no local.









"Foi muito rápido, cheguei por volta das 8h30 e já tomei. Fiquei tranquila com a vacina, não dói. E é um alívio, vou voltar com certeza em novembro para a segunda dose. Eu só agradeço a Deus por ter essa oportunidade, sabe", afirmou a autônoma, ao Estado de Minas.





Cleibiane dos Santos após ser vacinada contra a COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Mariane de Melo também comemorou a vacinação. Abordada enquanto aguardava na fila, a produtora audiovisual lamentou a demora para ser imunizada com a primeira dose e o número de mortes pela COVID-19 no país. Até esse sábado (21), foram 574.209 óbitos no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde.





"Estou desacreditando que está acontecendo. Depois de tanto tempo, a ficha não cai, mas estou muito feliz. Tipo, caramba, como uma esperança mesmo de sair disso, em um país que está aos frangalhos, morreu tanta gente, precisou morrer tanta gente para chegar aqui. Quase um projeto genocida, uma demora enorme. Vimos na CPI quantas vezes a Pfizer tentou entrar em contato, várias outras coisas. Mas ao mesmo tempo é muita alegria, na verdade eu sinto que a gente sobreviveu, e estou muito feliz de estar vivendo, mas triste por todo mundo que morreu. Não perdi ninguém muito próximo, mas é muito triste, é uma guerra, é a guerra da nossa geração", afirmou.





Mariana de Melo, produtora audiovisual, enquanto aguardava sua vez para se vacinar (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press) Segundo dados da Prefeitura de BH, atualizados na última sexta-feira (20), 1.659.374 pessoas foram vacinadas com a primeira dose do imunizante na cidade. Outras 805.004 receberam a segunda dose, enquanto 58.809 foram contempladas com a dose única da vacina contra o coronavírus.





Em BH, são 224 postos de imunização, e o público-alvo total da vacinação é de 2.349.922 pessoas, de acordo com dados da prefeitura. A campanha de vacinação na cidade segue nesta segunda-feira (23), com a vacinação das pessoas que têm 24 anos completos até dia 31 de agosto deste ano.





Para ser imunizado na capital mineira, é necessário: ser cidadão residente de Belo Horizonte; apresentar comprovante de endereço em Belo Horizonte; apresentar documento de identificação com foto e CPF; não ter recebido vacina contra a COVID-19; não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias; e não ter tido COVID-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.





Belo Horizonte projeta imunizar com a primeira dose toda população acima de 18 anos (2.037.913 pessoas) até 4 de setembro deste ano. Segundo a prefeitura, a população total residente em BH é de 2.521.564.





Relato