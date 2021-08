Calor e tempo seco: veja a previsão do tempo para BH neste domingo (22/8)

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

para este domingo (22/8) em Belo Horizonte é deo dia todo, sem nuvens, comvariando entre a mínima de 14ºC e a máxima de 28ºC. Para os próximos dias desta semana, em Minas Gerais, o calor e o tempo seco devem persistir, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Até quinta-feira (26/8), as temperaturas mais altas podem alcançar os 30ºC na capital e Grande BH, e não há perspectiva de chuva para nenhuma região de Minas Gerais - o sol continua predominando, assim como a baixa umidade relativa do ar.Para o Triângulo Mineiro, a expectativa é de que os termômetros marquem até 38ºC na quinta-feira, ao mesmo tempo em que uma frente fria vinda de São Paulo se aproxima do Sul de Minas no fim da semana, mas ainda não é possível prever se afetará as temperaturas na região.