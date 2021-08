Mesmo com autorização da PBH, UFMG só retoma aulas presenciais em outubro

Segundo a instituição, decisões da UFMG são ''norteadas pela responsabilidade social e pelo cuidado com a vida das pessoas'' (foto: Lucas Braga/UFMG)

Mesmo depois de a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) autorizar o retorno das instituições de ensino superior, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) informou que ''o ritmo atual das atividades presenciais e o planejamento de retomada gradual na UFMG estão mantidos'', ou seja, só serão retomados no dia 13 de outubro.A PBH publicou neste sábado (21/08), no Diário Oficial do Município (DOM), o novo decreto com atualizações a respeito da capacidade total em salas de aula no ensinos infantil, médio, técnico e superior.Por meio de nota, a reitora Sandra Regina Goulart Almeida e o vice-reitor Alessandro Fernandes Moreira disseram que a retomada das atividades presenciais tem sido feita "com critério e cautela" e que o planejamento de novas etapas de retorno é "progressivo e em diálogo com a comunidade"O texto também informa que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) aprovou por unanimidade o regulamento para o regime de ensino híbrido, em caráter excepcional e temporário, para o retorno gradual às atividades presenciais a partir do segundo período letivo, que terá início em 13 de outubro.Os dirigentes ressaltam que os planos envolvem os colegiados de cursos, os departamentos e as diretorias de unidades, e são pautados por "princípios de segurança, equidade e qualidade do ensino, de forma flexível para atender às especificidades das áreas do conhecimento".O texto enfatiza ainda que as decisões da UFMG são ''norteadas pela responsabilidade social e pelo cuidado com a vida das pessoas, e continuarão seguindo as recomendações do Comitê da UFMG de Enfrentamento ao Novo Coronavírus e do Comitê de Acompanhamento do Conselho Universitário.''