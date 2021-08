'O poder público precisa investir em cérebros', diz Kalil em visita à UFMG

Prefeito Alexandre Kalil visita o CTvacinas da UFMG ao lado da reitora Sandra Regina (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press )

Oxford brasileira

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD), e a, Sandra Regina Goulart Almeida, visitaram o Centro de Tecnologia em Vacinas da UFMG, nesta quinta-feira (5/8)O prefeito conheceu todo o processo de pesquisa da vacina SpiNTec, que está sendo desenvolvida pela instituição mineira e que também conta com o patrocínio deda Prefeitura de Belo Horizonte, para garantir os estudos das fases clínicas 1 e 2 do imunizante."Saúde é dinheiro, saúde não é papel. Saúde é investimento, saúde custa caro, tecnologia e desenvolvimento custam caro. Temos que estar muito atentos para que a gente reúna os deputados federais, os senadores, o governador de Minas para que o governo federal assuma, para que, novamente, Minas Gerais e BH sejam protagonistas de vacinação como foi o caso da meningite", disse.O pagamento do aptrocínio é feito em cinco parcelas de R$ 6 milhões. Duas parcelas já foram pagas, segundo a administração municipal.Os recursos repassados pela Prefeitura serão usados pela UFMG para custear despesas relacionadas à manutenção e experimentos com os animais, compra de reagentes (para avaliação da resposta imune, produção e formulação das vacinas), produção de lotes de teste para análise da Anvisa, supervisão dos ensaios, preparo da documentação de pedido de registro, execução dos testes pré-clínicos e duas etapas dos ensaios clínicos.O prefeito acredita que a primeira vacina completamente brasileira possa chegar nos braços dos belo-horizontinos no ano que vem, como reforço. "Estamos investindo porque há uma esperança muito grande de que essa vacina coloque Minas Gerais e Belo Horizonte na ponta da vacinação do Brasil", disse.O pesquisador Ricardo Tostes Gazzinelli disse que a equipe de cientistas aguarda o processo de avaliação da Anvisa sobre o pedido de autorização para teste em humanos da Spintec."A Anvisa tem deferentes etapas, como estamos assistindo. A Anvisa é um órgão rigoroso, estamos falando sobre a segurança e a eficácia de uma vacina. A expectativa é para os próximos meses", disse. Gazzineli estima que as fases 1 e 2 sejam concluídas no primeiro trimestre de 2022.O o prefeito cobrou maior participação do governo federal para assegurar os estudos da terceira fase clínica da vacina – que tem um custo estimado em R$ 300 milhões. No último domingo (1/8), o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) anunciou que vai investir R$ 50 milhões para que o Centro de Tecnologia em Vacinas (CT-Vacinas) da UFMG se torne a "Oxford Brasileira", em alusão à universidade britânica responsável pelo desenvolvimento da AstraZeneca."Criamos uma parceria entre o Ministério e a UFMG para desenvolver o Centro Nacional de Vacinas. Vamos entrar com R$ 50 milhões para que tenhamos tipo a Oxford Brasileira", afirmou o ministro Marcos Pontes na ocasião.Ao ser questionado sobre a fala do ministro, Kalil disse que hoje o investimento foi anunciado porque oestá '''' com o cenário atual da pandemia. "Ninguém imaginou que nos iríamos chegar nessa barbaridade de 550 mil mortes. Somos o segundo país com mais mortes" disse.A visita desta quinta-feira foi restrita às autoridades, seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção e combate à COVID-19. Participaram da visita: o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, a secretaria municipal de Educação, Ângela Dalben, e o secretário municipal de Fazenda, João Antônio Fleury."O que eu vi aqui é umenorme. Se você mostrar para pesquisador americano que estamos começando a fase 2, ele vai dizer 'isso é humanamente impossível'", disse o prefeito. "O poder público precisa investir empara que não nos percamos durante o percusso que vem aí. Se esvaziarem as faculdades, vamos perder todo mundo", acrescentou Kalil.A reitora da UFMG, Sandra Regina Goulart Almeida, celebrou os trabalhos dos pesquisadores o. “Esse projeto começou em março do ano passado, com apoio do Ministério de Ciências e Tecnologia, e floresceu diante do trabalho incansável da equipe”, disse.O prefeito ainda reforçou a importância da vacinação. "Aproveito a oportunidade para alertar quem é bobo ou burro que a vacina é o único jeito que nós temos de. Se você não quer enterrar seu pai, sua mãe, sua tia e daqui a pouco seu filho, corre em um posto de vacinação e se vacina."