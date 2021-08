COVID: com alta de casos e UTI pública lotada, Uberaba avança na vacinação

A cidade de Uberaba, que tem cerca de 330 mil habitantes, já recebeu mais de 260 mil doses da vacina contra a COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Diante de um aumento de novos casos de COVID-19 nesta semana e da UTI/COVID pública que voltou a ficar lotada, Uberaba avança na vacinação da 1ª dose e divulga um novo cronograma até sexta-feira (7/8), quando serão contempladas as pessoas a partir de 28 anos, sem comorbidades.

Já nesta quinta-feira (5/8), ainda segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, acontece a aplicação da 1ª dose em pessoas a partir de 29 anos, sem comorbidades.

A vacinação contra a COVID-19 nestes dois dias em Uberaba é realizada das 8h30 às 16h, na Funel, Shopping Uberaba, e nas unidades de Saúde Aluízio Prata, no Elza Amuí; UMS Maria Tereza, no Bairro de Lourdes; Dr. Romes Cecílio, no Morumbi e UMS Ezio de Martino, que aplica as doses no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças, no Boa Vista; ou até às 20h na Unidade Municipal de Saúde (UMS) Valdemar Hial Júnior.

Dia D no bairro rural de Ponte Alta

A Secretaria de Saúde de Uberaba anunciou também que no próximo sábado (7/8) será realizado o Dia D da vacinação contra a COVID no bairro rural de Ponte Alta, na Unidade Básica de Saúde Francisco José Silva, das 8h30 às 16h.

Os moradores de Uberaba que estão com a 2ª dose atrasada, assim como as pessoas acima de 28 anos que ainda não tomaram a 1ª dose, estão liberados para serem contemplados nesta localidade.

“A iniciativa atende ao pedido do vereador Professor Wander Araújo. A Secretaria Municipal de Saúde avalia estender a vacinação para outras comunidades rurais”, diz nota.

Uberaba registra aumento diário de novos casos de COVID e UTI pública volta a ficar lotada

Diferentemente do mês de julho, que a média do número de casos positivos da doença por dia foi de cerca de 100, no boletim epidemiológico de Uberaba dessa terça-feira (3/8), foram contabilizados 153 casos positivos e no boletim de quarta-feira (4/8) subiu para 167.

Também pode ser considerada preocupante em Uberaba a ocupação dos leitos públicos de UTI/COVID, que após sofrer queda durante parte do mês de junho, voltou a ficar no limite ou perto disso, a partir do final do mês passado e começo de agosto. Neste momento, de 60 leitos nesta ala, todos estão ocupados.

A situação da pandemia no município só não chega a ser alarmante, porque a ocupação de sua UTI/COVID privada está em cerca de 50% e a de enfermaria/COVID em aproximadamente 30%.

Além disso, o número de mortes caiu 38% no último mês – em junho, foram 128 mortes; e 79, em julho.

Desde o início da pandemia, foram contabilizados na maior cidade do Triângulo Sul 37.142 casos positivos da doença e 1.217 mortes.