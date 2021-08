Sem UTI Neonatal em Araxá, recém-nascido é transferido para Uberaba

Recém-nascido de Araxá, de apenas dois dias, precisou ser transferido da Santa Casa de Misericórdia para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba (foto: CBMG/Divulgação)

Enquanto Araxá aguarda a liberação de recursos públicos já garantidos para a implantação da UTI Neonatal e Pediátrica, um recém-nascido da cidade, de apenas dois dias, foi transferido em situação de emergência da maternidade da Santa Casa de Misericórdia para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em Uberaba, na tarde desta quarta-feira (4/8), por helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CB) de Araxá, o quadro clínico do bebê é crítico, porém estável, já que foi possível realizar o transporte aéreo.

Ainda conforme o CB de Araxá, o recém-nascido precisou ser transferido porque apresentou a síndrome de aspiração de mecônio, quando ocorre a dificuldade de respirar devido à inalação de matéria fecal estéril verde%u2011escura (denominada mecônio) para os pulmões, evento que pode ter ocorrido antes ou perto da ocasião do parto.

Repasses garantidos e com previsão de serem liberados no final do ano

O governador Romeu Zema garantiu no final do mês de junho o repasse no valor de R$ 1,5 milhão do estado para ajudar na implantação de sete leitos para recém-nascidos e três leitos pediátricos.

Além desse montante, a prefeitura de Araxá informa que tem assegurado para a concretização do projeto mais R$ 3,5 milhões, sendo R$ 1 milhão de emenda parlamentar do deputado estadual João Bosco (Avante) e R$ 2,5 milhões de emenda do presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco.

Segundo a assessoria de imprensa de Araxá, o início dos trabalhos de implantação da UTI é para o ano que vem, já que os recursos devem chegar até o fim deste ano.