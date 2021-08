Araxá retoma cronograma e vai vacinar pessoas de 37 anos na quinta (5/8)

Nesta quarta-feira (4/8) também será aplicada a segunda dose para pessoas com Síndrome de Down, beneficiários BPC, deficientes físicos e com comorbidades, em Araxá (foto: Tânia Rego / Agência Brasil)

Após paralisar por dois dias a aplicação da primeira dose da vacina contra a COVID-19, a Secretaria de Saúde de Araxá, no Alto Paranaíba, divulgou um novo cronograma que vai contemplar, na próxima quinta-feira (5/8), a faixa etária de 37 anos no Sesc.

Trabalhadores da indústria e construção civil com a mesma idade também foram convocados. Nesta quarta-feira (4/8), o município receberá 2.832 doses de imunizantes para primeira aplicação, e outras 101 doses destinadas para a segunda.

A partir de amanhã (4/8), o município também realiza a vacinação da 2ª dose para pessoas com síndrome de Down, deficientes físicos, beneficiários do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) e pessoas com comorbidades, de acordo com o Cartão de Vacina.



Três pontos atendem esta etapa – nas unidades setoriais de saúde Unisa e Unioeste, e no ESF Pão de Açúcar, das 8h às 16h.

A aplicação da 1º dose para grupos já contemplados e 2ª dose, de acordo com cartão de vacina, prossegue na Unisa, das 8h às 16h.

Cronograma de vacinação – 4 e 5/8

2ª dose – Grupos: Síndrome de Down, Beneficiários BPC, Deficientes Físicos e Comorbidades – UNISA / ESF PÃO DE AÇÚCAR / UNIOESTE

Dia e horário: 4 de agosto (quarta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.

Vacinação por idade – SESC

37+ (37 a 59 anos)

Dia e horário: 5 de agosto (quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

37+ (37 a 59 anos)

Dia e horário: 5 de agosto (quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cópia (xerox) da carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

2ª dose - Grupos Contemplados de acordo com cartão de vacina – UNISA

Dias e horários: 4 e 5 de agosto (quarta e quinta) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.

Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Dias e horários: 4 e 5 de agosto (quarta e quinta) - 8h às 16h

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

Vacinômetro

O atual vacinômetro de Araxá aponta que a cidade já recebeu 82.344 vacinas. Entre elas, 75.198 foram destinadas para a primeira aplicação e 7.146 para a segunda.

Ao todo, 4.688 pessoas receberam a vacina de dose única, 50.617 tomaram a primeira dose, e 19.893 a segunda aplicação.

UTI sob controle em Araxá

De acordo com o boletim epidemiológico divulgado na tarde de hoje (3/8), os 20 leitos de UTI de Araxá estão com 35% de ocupação. São cinco pacientes de Araxá, um de Santa Juliana e um de Perdizes.

Esta é melhor marca desde o dia 14 de julho, onde 45% dos leitos para pacientes com COVID estavam ocupados.

Já a porcentagem dos 26 leitos de enfermaria está em 46,15%, com 10 internações de Araxá e duas de Ibiá.

Nas últimas 24 horas, foram registadas 23 novas notificações positivas para a COVID-19 e nenhum óbito foi confirmado. Atualmente, 267 pessoas se recuperam da doença em casa.

Desde o início da pandemia, a cidade contabiliza 13.980 casos da doença e 227 mortes.