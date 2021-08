Mãe de 7 crianças acolhe em casebre outras 5 que foram abandonadas

Neste pequeno barraco de três cômodos estavam 12 crianças e uma mulher, que havia acolhido as 5 crianças abandonadas (foto: Polícia Militar/Divulgação ) Policiais militares do 19º Batalhão de Teófilo Otoni registraram uma ocorrência inesperada na noite de segunda-feira (2/8). Um policial que estava de folga soube que no Bairro Serra Verde uma mulher havia abandonado seus cinco filhos há 14 dias. As crianças – com idades de 4 meses, 2 anos, 9, 10 e 14 – estariam sozinhas em casa.

abandono de incapaz feita pelo policial que estava de folga foi até ao local apontado com a sua equipe, que fazia o patrulhamento na área norte da cidade.

Os policiais foram à casa onde estariam as crianças e receberam informações de vizinhos de que todas elas haviam sido acolhidas por uma mulher, que tem sete filhos, todos crianças.



O que chamou a atenção dos policiais foi o estado caótico do local onde estavam as cinco crianças acolhidas, as sete que já moravam lá e a mulher que cuidava de todos. Era um barraco pequeno, sem as mínimas condições de higiene (veja vídeo abaixo).





Os policiais souberam que a mulher que abandonou os cinco filhos é solteira, viciada em crack e que saiu pela cidade para se drogar.



A mulher que acolheu as cinco crianças explicou aos policiais que, mesmo sem ter comida em casa e viver do pouco que ganha da vizinhança, se comoveu com o drama das crianças abandonadas.

A primeira providência tomada pela Polícia Militar, segundo o tenente Cordeiro, foi chamar os conselheiros tutelares, que levaram as crianças abandonadas para a Creche Ninho, de Teófilo Otoni.



"Também conseguimos cestas básicas para dar uma resposta imediata para aquela família”, disse, referindo-se à mulher que havia acolhido as crianças.

O militar disse que a ação dele e de sua equipe não é uma função da Polícia Militar, mas que numa situação como a que encontrou, é impossível não se posicionar na defesa dos direitos da família que acolheu as outras crianças abandonadas.



Nesta terça-feira (3/8), o tenente Cordeiro e a secretária de Assistência Social de Teófilo Otoni, Maria Helena Salim, depois de abrigarem em local digno as cinco crianças, foram à casa da outra família para ouvir a mãe, saber de suas necessidades e iniciar uma campanha para ajudá-la.

Segundo o tenente, o primeiro a se fazer é garantir o alimento a todos. Depois, construir uma moradia digna para a família, que socorreu as crianças abandonadas no momento mais crítico.

“Estamos buscando o apoio de um engenheiro civil, engenheiro elétrico e hidráulico para vermos a possibilidade de fazer uma casa nova para essa família”, disse o tenente Cordeiro.



Segundo ele, as pessoas interessadas em ajudar podem procurar por ele no 19º Batalhão de Polícia Militar.