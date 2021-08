Polícia cumpre 6 mandados de busca e apreensão para elucidar crime

Polícia suspeita que as espingardas tenham sido usadas no crime (foto: PCMG/Divulgação )

As polícias Civil e Militar de Caratinga, no Vale do Rio Doce, lançaram, nesta terça-feira, a Operação Emboscada, que tem como intuito conseguir provas que possam ajudar a esclarecer um assassinato ocorrido em 25 de setembro de 2020, na zona rural de Imbé de Minas. Os policiais começaram a cumprir seis mandados de busca e apreensão em Imbé de Minas e Inhapim.

Segundo o delegado Sávio Moraes, a operação teve como objetivo arrecadar novos elementos informativos acerca do crime de homicídio, em que a a vítima, de 41 anos, foi assassinada com tiros e pauladas quando retornava para sua casa, numa motocicleta.

No cumprimento dos mandados, os policiais apreenderam duas espingardas calibres 28 e 32, encontradas em uma casa. O dono das armas, um homem de 33 anos, foi autuado em flagrante por posse ilegal de arma e conduzido para a delegacia.

As espingardas foram encaminhadas para análise técnica da Polícia Civil. A operação contou com a participação de 32 policiais civis e militares.