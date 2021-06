Preso em Vespasiano um dos autores de assassinato em Itabirito

Objetivo da polícia de Itabirito agora é prender os comparas do homem preso (foto: PCMG)

Um homem, de 25 anos,de homicídio cometido em Itabirito, na região central do estado, e que teve como vítima um rapaz da mesma idade, morto a tiros, foi preso em Vespasiano, na Região Metropolitana de BH. Além de cometer o crime, o suspeito incendiou a residência da vítima.O crime ocorreu em 5 de abril, no Bairro Gutierrez, em Itabirito, local conhecido como 'Pedrinhos'. Segundo policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), ligada ao Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp), três pessoasno crime, e a motivação seria o tráfico de drogas.

Além da prisão do homem, os policiais realizaram uma busca no imóvel onde o suspeito estava residindo, apreendendo um celular. O preso foi encaminhado ao sistema prisional e encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de prender os outros dois participantes do crime.