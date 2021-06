Polícia de Taiobeiras prende dois suspeitos de assassinato de traficante

Policiais dizem que o homem assassinado pode ter sido torturado (foto: PCMG/Divulgação)

O assassinato de um homem de 39 anos, em 3 de junho, em Taiobeiras, Nordeste de Minas, foi esclarecido pela Polícia Civil com a prisão, nesta quarta-feira (16/6), de dois suspeitos: um homem de 26 anos e outro de 27. Um terceiro envolvido ainda está foragido.

O corpo da vítima foi encontrado por uma testemunha, no dia seguinte ao crime, num matagal no Bairro Planalto. Segundo a família, a vítima tinha sido vista, pela última vez, na tarde do dia anterior.

A perícia encontrou homicídio com requintes de crueldade: no corpo foram encontradas múltiplas lesões, provocadas por pedradas e tiros. Os peritos identificaram também que ossos de bovinos, encontrados no local, foram utilizados nas agressões.

A vítima apresentava, ainda, afundamento do crânio causado pelo arremesso de uma pedra de aproximadamente 30 quilos. O cadáver foi encaminhado para exames no Posto Médico-Legal, em Montes Claros

Durante as investigações, segundo o Delegado Bruno Marocco, constatou-se que o homem teria sido levado ao matagal pelos suspeitos e sofrido possível tortura.





Controle do tráfico

O delegado conclui, ainda, que o objetivo dos assassinos era não deixar qualquer chance para que a vítima sobrevivesse.

“A motivação para o crime seria a disputa pelo controle do tráfico de drogas na região do Bairro Planalto”, afirma o delegado Morocco.

As investigações levaram à identificação de três suspeitos, dois deles presos nesta quarta-feira. O terceiro suspeito é procurado pela polícia. “Com as provas da participação dos três suspeitos, representamos pelos mandados de prisão. Os policiais trabalham para localizar o terceiro envolvido”, diz o delegado.

A polícia apreendeu celulares, jóias, dinheiro e drogas. O inquérito policial segue em tramitação na Delegacia de Taiobeiras. Os levantamentos continuam com o objetivo de obter outros elementos para a conclusão do caso.