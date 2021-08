COVID-19: Pacientes já podem usar rede de reabilitação em Valadares

Os atendimentos para reabilitação pós-COVID em Valadares serão feitos nas UBS e no CADEF (foto: Prefeitura de Valadares/Divulgação) COVID-19 em Governador Valadares já podem contar com atendimento de reabilitação oferecido pela prefeitura. O projeto criado pela gestão municipal foi criado para todos que continuam com a Pacientes em processo de recuperação após superar aemjá podem contar com atendimento deoferecido pela prefeitura. O projeto criado pela gestão municipal foi criado para todos que continuam com a autonomia e qualidade de vida comprometidas mesmo depois de vencer a doença

A iniciativa é uma parceria entre a prefeitura e alunos de fisioterapia e enfermagem da Faculdade Pitágoras. Segundo a coordenadora do projeto e de Fisioterapia do Hospital Municipal (HM), Daniela Andrade, alguns sintomas indicam a necessidade da reabilitação. São eles:





fadiga

falta de ar

dores musculares

dificuldade na coordenação motora





"A partir do atendimento remoto, os pacientes considerados casos de moderado a grave foram encaminhados para o primeiro ambulatório público com essa especialidade na cidade, que foi estruturado no Centro de Apoio ao Deficiente, o CADEF", afirma Daniela.

Já os atendimentos de casos mais leves foram encaminhados para o Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF). Caso o paciente esteja acamado ou domiciliado, a Atenção Primária de Saúde (APS) é acionada para que seja feito atendimento domiciliar.

Durante o teleatendimento, os estudantes dos cursos da saúde encontraram dificuldade em ter contato com alguns pacientes, que podem ter mudado o número de telefone. Esses pacientes são aqueles que não estiveram internados no Hospital Municipal.

“Mas o propósito da Secretaria Municipal de Saúde é atender todas as pessoas que tiveram o vírus e ainda estão sofrendo com sequelas. Mesmo quem não precisou de internação, pode procurar o serviço”, reforça Daniela.

Para ter acesso ao atendimento especializado, a recomendação é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima ou ir direto ao CADEF. A partir daí, será feita a avaliação para entender o grau das sequelas e em seguida o encaminhamento adequado. O CADEF fica na R. São João, 340, Bairro Esplanada.