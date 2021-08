Catadores de Valadares promovem campanha para arrecadar panelas velhas

Catadores da Ascarf descarregando sucatas de um caminhão da Prefeitura de Valadares (foto: SECOM/PMGV) O refrão da música "Panela velha", clássico da música sertaneja, sucesso na voz do cantor Sérgio Reis, inspirou a criação de uma campanha feita pela Associação dos Catadores de Resíduos Sólidos Reciclando Hoje Por Um Futuro Melhor (Ascarf), de Governador Valadares, para arrecadar panelas velhas.

O slogan da campanha, "Panela velha é por uma causa boa", traduz o desejo dos catadores em receber doações de panelas velhas, que serão vendidas para arrecadar o dinheiro necessário à construção do muro da Ascarf, no Distrito Industrial de Governador Valadares.



Parte do dinheiro vai complementar a renda dos 10 catadores associados.

campanha foi concebida por meio de uma parceria entre a Ascarf e os cursos de Jornalismo e Publicidade & Propaganda, da Universidade Vale do Rio Doce (Univale).

Essa parceria faz parte de uma prática extensionista desses cursos, cujos professores orientaram os alunos na criação de peças de divulgação da campanha para as mídias sociais da Ascarf e de colaboradores. foi concebida por meio de uma parceria entre a Ascarf e os cursos de Jornalismo e Publicidade & Propaganda, da Universidade Vale do Rio Doce (Univale).Essa parceria faz parte de uma prática extensionista desses cursos, cujos professores orientaram os alunos na criação de peças de divulgação da campanha para as mídias sociais da Ascarf e de colaboradores.





Ela disse que teve a ideia de criar a campanha porque conheceu uma iniciativa semelhante e com bons resultados. “As pessoas podem doar qualquer tipo de panela, de alumínio ou metal. Todas têm valor para a campanha”, disse.

O banner para as redes sociais produzido por alunos da Univale (foto: Reprodução Univale)

Keila Alves, coordenadora da Ascarf, está otimista em relação aos resultados da campanha, que não tem uma meta de arrecadação definida, nem prazo de duração.

Keila Alves, acorda todos os dias às 5h30, deixa os filhos com as primas e vai para o galpão da Ascarf. Sua primeira atividade é fazer a triagem das panelas e outros materiais recolhidos nos pontos de descarte. Depois da triagem, o material é classificado, prensado e colocado à venda.

O marido de Keila, junto com outros catadores, vai pra rua bem cedo, antes do caminhão da coleta seletiva passar. O trabalho, segundo ele, é difícil e pouco valorizado, mas faz a diferença na vida de todos, sejam catadores ou não.

“A reciclagem é essencial para diminuir o impacto ambiental e também para que o planeta possa ser habitado por mais tempo. Quanto mais se recicla, menor é a necessidade de extrair novos materiais da natureza”, explicou Keila.

Doações extras salvam a Ascarf

Como a doação de panelas ainda não engrenou e precisa de mais doadores, a primeira dama de Governador Valadares, Andréia Merlo, intercedeu junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SMOSU) e conseguiu uma doação significativa para a associação.

Na semana passada, servidores dessa secretaria separaram toda a sucata que estava sem serventia e ocupando espaço nos seus galpões e doaram para a Ascarf.



A sucata era composta por mesas e cadeiras que foram inutilizadas pelas escolas do município.



A montanha de sucata (cerca de 8 mil quilos) foi transportada por um caminhão baú, que fez 11 viagens até a sede da Ascarf. Com a venda da sucata, a associação pretende arrecadar aproximadamente R$ 4 mil, que serão usados para quitar dívidas, bem como trocar os pneus da Kombi velha da Ascarf.

Além das sucatas de ferro, a SMOSU também doou uma grande quantidade de alumínio, parte de sucata da iluminação pública.



“Ainda não sabemos precisar o total, mas é uma quantidade enorme de alumínio. Tudo isso chegou em uma boa hora e vai ajudar demais a gente”, disse Keila, que agradeceu o empenho de Dona Andréia, se referindo à primeira-dama, que assumiu o compromisso de ajudar os catadores.

Mas a campanha Panela Velha prossegue e precisa de apoio. Quem quiser doar, pode ligar para a Keila Alves, no telefone (33) 9.8704-9426. Ou pode entregar as panelas na Sede da Ascarf, na Avenida Industrial, 296, Distrito Industrial.

Outros pontos de doação são as portarias da Univale do Campus I, na Rua Juiz de Paz José de Lemos, 695, Bairro Vila Bretas, e Campus II, na Rua Israel Pinheiro, 2.000, Bairro Universitário.