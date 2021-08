Temperaturas aumentam em Minas, mas frio pode voltar ao estado

Belo Horizonte amanheceu com céu claro e o clima mais "quentinho" (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) agosto o frio dará uma "trégua" para os mineiros. A previsão é que tenha céu claro com algumas nuvens e temperaturas estáveis nesta segunda-feira (2/8). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nesta primeira semana do mês dedará umapara os mineiros. A previsão é que tenha céu claro com algumas nuvens enesta segunda-feira (2/8). Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Porém, na quinta-feira (05/8) a temperatura volta a cair novamente em Minas Gerais e pode ocorrer geadas no Sul do estado, chuviscos no Jequitinhonha, mas não há possibilidade de se ter um tempo frio “congelante”, como da semana anterior.

Ainda segundo o Inmet, uma grande porcentagem de nebulosidade está chegando próximo a Minas e isso pode fazer com que os índices de umidade melhore até o fim de semana.

Nesta segunda-feira (2/8) a capital mineira registrou a temperatura mínima de 9,6°C, na estação Meteorológica do Cercadinho. A máxima não deve passar dos 22°C.

O Sul de Minas teve geadas fracas e registrou em três minicípios as menores temperaturas do estado: em Maria da fé os termômetros marcaram 1,4°C, de acordo com a Rede de Estações Municipais. Em Passa Quatro foi registrado 1,8°C e em Monte Verde 3,3°C, segundo as estações meteorológicas do Inmet na Região.

A maior temperatura do estado está prevista para as regiões Norte e Triângulo, que podem chegar aos 30°C até o fim do dia.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais