Frio intenso dá trégua em BH nos próximos dias; confira a previsão

Sensação térmica em BH foi de -3°C neste domingo entre as 6h e 7h (foto: Leandro Couri/EM/D. A Press)

Pelo menos até quarta-feira (4/8), as temperaturas vão ficar mais amenas em Belo Horizonte, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima registrada neste domingo (1/8) foi de 9,2°C na Estação Cercadinho entre 6h e 7h.



Nesse intervalo, a sensação térmica foi de -3°C. Já a máxima prevista para a capital mineira é de 23°C. Em Minas, a menor temperatura foi registrada em Monte Verde (0,8°C) e a máxima no extremo Norte de estado (32°C). Pelo menos até quarta-feira (4/8), as temperaturas vão ficar mais amenas em, segundo previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima registrada neste domingo (1/8) foi de 9,2°C na Estação Cercadinho entre 6h e 7h.Nesse intervalo, a sensação térmica foi de -3°C. Já a máxima prevista para a capital mineira é de 23°C. Em, a menor temperatura foi registrada em(0,8°C) e a máxima no extremo Norte de estado (32°C).

A partir desta segunda-feira (2/8), as temperaturas continuam em elevação e o frio "gelado" dá uma trégua. "A massa de ar frio enfraqueceu no interior do continente e a mínima sobe para 3°C no Sul, ainda com pequena possibilidade de geadas. Já a máxima, fica em 30°C no extremo Norte de Minas e no Triângulo", destacou a meteorologista do Inmet Anete Fernandes. "O tempo segue estável, com baixos índices de umidade - inferiores a 30% - no período de maior aquecimento", completou.





Em Belo Horizonte, a mínima prevista para amanhã é de 10°C e a máxima não deve passar dos 23°C. "A tendência é de temperaturas em elevação ao longo da semana, com clima ameno. A mínima sobe, mas a máxima permanece estável", explicou Anete Fernandes.





Terça-feira (3/8), deve ser o dia "mais quente" da semana, com máxima de 25°C.





Na última sexta-feira (30/7), Belo Horizonte teve o dia mais frio do ano, com 6,3ºC.