Homem morre ao manusear cabos de energia em BH

Local ficou isolado no fim da manhã desta segunda-feira (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )





Na foto, local onde o corpo foi retirado nesta manhã (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação )

Um homem morreu ao manusear cabos deno fim da manhã desta segunda-feira (2/8) no Bairro, nae Belo Horizonte.O acidente aconteceu na, próximo ao número 4.000.O Corpo de Bombeiros foi chamado para recuperar o corpo da vítima em local de difícil acesso.De acordo com informações recebidas pelos bombeiros, a vítima estavacabos de energia no subsolo, quando recebeu umaelétrica e morreu no local.Uma equipe de salvamento retirou o corpo e aguarda neste momento a presença da perícia da Polícia Civil de Minas Gerais. O local segue isolado.