Novo aliado: bombeiros de MG reforçam frota e inauguram avião

Primeiro voo do Arcanjo 09 foi para entregar vacina para três municípios mineiros (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press) Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (BOA-CBMMG) ganhou, nesta quinta-feira (29/7), um novo aliado no transporte de pacientes e de medicamentos: o Arcanjo 09. O avião, que chegou em fevereiro, passou os últimos meses sendo adaptado para receber pessoas que necessitam de transferência hospitalar, mas só nesta manhã levantou voo pela primeira vez a serviço do estado. O Batalhão de Operações Aéreas do(BOA-CBMMG) ganhou, nesta quinta-feira (29/7), um novo aliado no transporte de pacientes e de medicamentos: o. O avião, que chegou em fevereiro, passou os últimos meses sendo adaptado para receber pessoas que necessitam de transferência hospitalar, mas só nesta manhã levantou voo pela primeira vez a serviço do estado.









"Estou aqui acompanhando o primeiro voo do avião que está levando saúde para todos os mineiros. Daqui a pouco ele vai decolar levando vacina para diversas cidades", afirmou Zema.





Em fevereiro, o Arcanjo 09 decolou do Kansas, nos Estados Unidos, para o Aeroporto da Pampulha, onde recebeu adaptações nos últimos meses. Este é o segundo Grand Caravan da frota do BOA, que também conta com o Arcanjo 07.





O BOA conta com helicópteros AS-350 Esquilo, fabricados pela Helibrás, e com um Eurocopter EC145, utilizado como UTI, importante aliado para resgates e transferência de pacientes em estado crítico entre hospitais e transporte de órgãos para o MG Transplantes.





No caso dos Grand Caravan, a vantagem é que todo o município mineiro pode ser atendido sem que as aeronaves tenham que parar para abastecimento no meio do percurso.