Imprudência provoca morte de motorista em rodovia próximo a Ponte Nova

Cavalo mecânico passou para a contramão, bateu no carro, e caiu na ribanceira (foto: CBMMG/Divulgação )

A imprudência parece ter sido a causa de um grave acidente, nesta terça-feira (3/8), entre um cavalo mecânico e um Honda Civic, no km 108, da rodovia MG 329, entre Rio Casca e Ponte Nova, e que vitimou o motorista do veículo, José Henrique Gonçalves Rigueira, de 62 anos, que morreu preso entre as ferragens.

O acidente ocorreu no período da tarde. Segundo informações de testemunhas, o cavalo mecânico trafegava em sua pista, mas tinha realizado uma série de ultrapassagens, utilizando a contramão.

No momento em que realizava mais uma dessas ultrapassagens, acabou batendo de frente com o Honda Civic, cuja cabine de passageiros ficou inteiramente destruída.

Quando os bombeiros chegaram ao local, o motorista do cavalo mecânico, um Iveco, se mostrava consciente e orientado. Ele foi conduzido para o Hospital Arnaldo Gavazza, em Ponte Nova, por uma ambulância de Piedade de Ponte Nova.