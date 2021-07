COVID-19: Araxá volta a vacinar e convoca grupo de 38 anos para se imunizar

Grupo com 38 anos receberá a primeira dose da vacina contra COVID na próxima segunda-feira (2/8) (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

contra COVID-19 por faixa etária vai retornar emna próxima segunda-feira (2/8), uma semana após a última imunização do tipo. Durante os últimos dias, a cidade do Alto Paranaíba sofreu com falta de doses , o que prejudicou a aplicação em pessoas com 38 anos.

O calendário para o início da próxima semana ainda abrange trabalhadores da indústria e construção civil com a mesma faixa etária. A prefeitura da cidade anunciou esse cronograma nesta sexta-feira (30/7) após receber, também hoje, novas 1.458 doses de imunizantes contra o novo coronavírus.

A gestão municipal espera esgotar toda a quantidade de doses encaminhadas pelo Governo de Minas Gerais com a imunização de pessoas de 38 anos. O último dia de vacinação por idade foi na segunda (26/7), quando foi aplicada a primeira dose em pessoas com 39 anos.

Confira as informações da vacinação na próxima segunda (2/8)

Vacinação por idade – SESC

38+ (38 a 59 anos)

Horário: 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver).

Trabalhadores da Indústria e Construção Civil (por idade) – SESC

38+ (38 a 59 anos)

Horário: 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cópia (xerox) da carteira de trabalho ou crachá funcional; ou contracheque com documento de identidade.

Gestantes, Puérperas e Lactantes – UNISA

Horário: 8h às 16h

Puérperas (com até 45 dias) e lactantes (até 6 meses)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e certidão de nascimento ou cartão do bebê.

Gestantes (com e sem comorbidades)

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, Cartão de SUS (se tiver) e cartão pré-natal.

1ª dose - Grupos já contemplados - UNISA

Horário: 8h às 16h

Grupos aptos: Trabalhadores da saúde, idosos com 60 anos ou mais, pessoas com comorbidades e com deficiência permanente (com e sem BPC), funcionários do sistema de privação de liberdade, trabalhadores da educação (Todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico - Cemei, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, curso técnico, EJA, ensino superior), forças de segurança e salvamento (Policiais Federais, Militares, Civis e Rodoviários, Bombeiros Militares e Civis, e Guardas Municipais), forças armadas (Membros ativos da Marinha, Exército e Aeronáutica), trabalhadores de limpeza urbana, caminhoneiros e trabalhadores do transporte.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e comprovante específico de cada grupo.

2ª dose - Grupos contemplados de acordo com cartão de vacina – UNISA

Horário: 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.

Cronograma para o restante da semana

Na terça-feira (3/8), é a vez de idosos acima de 60 anos receberem a segunda dose. A imunização acontece das 8h às 16h na Unisa para pedestres e no Expominas pelo sistema drive-thru.

Já a partir de quarta-feira (4/8), o município realiza a vacinação da dose complementar para pessoas com síndrome de down, deficientes, pessoas do programa Benefício de Prestação Continuada (BPC) e que possuem comorbidades, de acordo com o cartão de vacinas, na Unisa, ESF do Pão de Açúcar e Unioeste, também das 8h às 16h.

Vacinação em Araxá

De acordo o vacinômetro divulgado na tarde de hoje (30/6), Araxá já recebeu 79.881 vacinas, sendo que 73.499 já foram aplicadas e 6.382 estão destinadas para aplicação.

Ao todo, 4.688 pessoas receberam a vacina de dose única, 49.179 a primeira dose, e 19.632 a segunda imunização. A cidade tem aproximadamente 107 mil habitantes.





Cobranças por mais doses

A prefeitura de Araxá, por meio do prefeito Robson Magela (Cidadania), já pediu publicamente, em três oportunidades, mais doses ao Governo de Minas para que o município avance na imunização por idade.

O gestor municipal alegou que a cidade está atrasada na vacinação por faixa etária em relação a outros municípios do mesmo porte, e que Araxá precisa receber doses condicentes com o perfil da população da cidade.

Na terça-feira (27/7), o governador Romeu Zema visitou Araxá, e o prefeito voltou a reforçar o pedido . Zema se limitou a dizer que o maior anseio é que todo mineiro receba a vacina o quanto antes. “E o estado tem feito todo esforço para que isso aconteça o mais rápido possível”, declarou, na ocasião.

A reportagem, por e-mail, solicitou por duas vezes à Secretária de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) uma explicação sobre o envio de doses a Araxá, se realmente a distribuição está acontecendo de forma desproporcional. A primeira tentativa de contato foi há três semanas, e a outra na última segunda-feira (26/7).

Tão logo as demandas sejam respondidas, esta reportagem será atualizada.