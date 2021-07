Araxá retoma a vacinação da 1ª dose após um dia de suspensão

Após ficar um dia sem vacinar contra a COVID-19 o público por faixa etária com a 1ª dose, já que estas doses haviam acabado na última quarta-feira (21/7), Araxá, na Região do Alto Paranaíba, retomou a vacinação de pessoas com 41 anos, sem comorbidades, nesta sexta-feira (23/7).

O município recebeu da Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul nesta quinta-feira (22/7) 3.821 imunizantes, que foram enviados pelo estado, sendo 3.021 para a primeira dose e 800 para a segunda.

Com as novas vacinas à disposição, a Secretaria Municipal de Saúde contemplará ainda pessoas com 40 anos no sábado (24/7) e de 39 anos na próxima segunda-feira (26/7).Além do público de 41 anos, a imunização da 1ª dose contra o novo coronavírus nesta sexta-feira (23/7) abrange também trabalhadores da indústria e construção civil, com a mesma faixa etária e os grupos já contemplados. Também acontece nesta sexta-feira a vacinação da 2ª dose de pessoas, de acordo com os seus cartões de vacina.Segundo a Secretaria de Saúde de Araxá, após o fim do estoque enviado pelo governo estadual, a cidade precisou suspender nesta quarta-feira (21/7), temporariamente, a aplicação da 1ª dose da vacina contra COVID-19 para novos grupos etários e trabalhadores de indústrias e construção civil.