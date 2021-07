Zema visita Araxá, sua terra natal, e prefeito pede mais vacinas

Zema durante visita a Araxá, sua terra natal, juntamente com outras lideranças políticas, na manhã desta terça-feira (27/7) (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

O governador de Minas Romeu Zema visitou pela primeira vez, desde que assumiu o cargo, a Prefeitura de Araxá, sua terra natal, na manhã desta terça-feira (27/6). Ele foi recepcionado prefeito Robson Magela (Cidadania) juntamente com outras lideranças políticas.



Na oportunidade, foram pedidas e cobradas demandas ao governo estadual, como o envio de mais doses da vacina contra a COVID-19 à cidade do Alto Paranaíba e demais solicitações nas áreas da saúde, economia e infraestrutura.

No primeiro assunto abordado, Robson Magela pediu ao governador o envio de mais imunizantes contra o coronavírus para que o município avance na imunização por idade. O prefeito já havia cobrado publicamente em outras duas oportunidades o repasse de doses proporcionais ao número de habitantes da cidade e condizente ao perfil dos moradores.





Se tudo corresse conforme o esperado, Araxá vacinaria hoje pessoas com 38 anos. Mas na tarde de ontem (26/7), a cidade suspendeu a aplicação devido à falta de imunizantes. "Não só a população, mas nós, da administração, também estamos muito ansiosos para avançar na vacinação por faixa etária", reforçou Magela durante a solicitação.

Sobre o pedido para que o estado agilize o envio de mais doses de vacinas para Araxá, Zema, sem se pronunciar diretamente sobre o assunto, disse que o maior anseio é que todo mineiro receba a vacina o quanto antes.



“E o estado tem feito todo esforço para que isso aconteça o mais rápido possível”, declarou.

Durante a reunião, vereador solicitou a Zema a implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Araxá (foto: Raphael Rios/Divulgação)

Samu e UTI Neonatal

Em outro pedido à Zema, o presidente da Câmara de Araxá, Raphael Rios (Cidadania), entregou ao governador um ofício solicitando a instalação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Araxá, tendo em vista as malhas rodoviárias que cortam a cidade, como as BRs 262, 452 e 146, além da MG-428, que concentram grande fluxo de veículos.

“Estatísticas indicam que vítimas socorridas pela equipe do Samu aumentam consideravelmente as chances de recuperação, graças ao atendimento realizado pela equipe altamente qualificada que compõe o serviço. Além disso, o Samu iria desafogar o Corpo de Bombeiros", destacou Raphael.

O documento dispõe que Araxá é referência no atendimento em casos de urgência e emergência na microrregião, e que abrange também municípios como Campos Altos, Ibiá, Pedrinópolis, Perdizes, Pratinha, Santa Juliana e Tapira, no total de cerca de 180 mil habitantes.

Zema recebeu a demanda e se comprometeu a fazer o possível para a instalação do Samu em Araxá.

“Ficou provado que com união política a gente consegue suprir as maiores carências da população”, destacou Robson.

“A vida do cidadão está totalmente atrelada à prefeitura e não ao governo do estado. Então, quando se conhece os problemas de cada cidade, de cada região, o estado tem condição de agir de forma muito mais adequada, no sentido de estar fazendo aquilo que é melhor para a cidade e região”, completou Zema, ao enfatizar a importância do contato direto com os prefeitos mineiros.



Obras e investimentos na região

Um assunto que já havia sido pauta no encontro anterior entre Zema e Magela na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, no dia 14 de julho, e que voltou a ser discutido hoje, foi municipalização da Avenida José Ananias de Aguiar (Comboio).

Sobre a demanda, o deputado estadual Bosco (Avante), também presente no encontro, relatou que um projeto de lei de sua autoria está tramitando na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) para autorizar o governo do estado a repassar a responsabilidade da via para o município.



“Queremos melhorar a infraestrutura desta avenida, com a ampliação da iluminação e estudo para apontar alternativas para uma rotatória no cruzamento com a Avenida Rosália Isaura de Araújo, um trecho que registra constantes acidentes envolvendo veículos de carga”, adiantou o prefeito de Araxá.



Detalhes da instalação de empreendimentos previstos para a região, como a fábrica de batatas da McCain, a fábrica de aviões da Desaer, a extensão de supermercado do grupo Bahamas, a usina de energia solar da Powertis (subsidiária da Soltec) e a usina de reciclagem também foram discutidos no encontro.