COVID-19: Araxá suspende distribuição de primeira dose por falta de vacinas

Distribuição da segunda dose não será interrompida, pois as vacinas estão separadas (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Com o fim do estoque enviado pelo governo estadual, Araxá, no Alto Paranaíba, suspendeu temporariamente a aplicação da primeira dose da vacina contra COVID-19 para novos grupos etários e trabalhadores de indústrias e construção civil.

As últimas vacinas foram distribuídas nesta quarta-feira (21/7).

“A última remessa entregue pelo Estado é uma constatação da forma desproporcional que os imunizantes estão sendo destinados. Cobramos novamente nesta semana da Secretaria Estadual de Saúde e estamos aguardando a correção”, afirma.

Estado de Minas enviou um pedido ao governo estadual para comentar a situação enviou um pedido ao governo estadual para comentar a situação desde a primeira crítica da prefeitura ao esquema de distribuição de doses , há duas semanas, mas até agora não houve retorno.

Segunda dose está garantida

Apesar do fim do estoque, a aplicação de segunda dose e das doses para gestantes, mulheres que deram à luz em até 45 dias e quem está amamentando está mantida, já que há doses disponibilizadas especificamente para esses grupos.





Leia também: A distribução da segunda dose para grávidas e puérperas e idosos de 63 e 64 anos ocorre na Unisa (Travessa Piauí, 35 - São Geraldo), das 8h às 16h.Leia também: Posso beber depois de vacinar? Especialista esclarece dúvida

Os idosos também podem ser vacinados pelo sistema drive-thru, no Expominas (Av. Tancredo Neves, 30 - Vila Silveria), das 8h às 16h.

Em todos os casos é necessário levar cópia de CPF, RG, comprovante de residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.