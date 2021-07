Estoque acaba e vacinação contra gripe é suspensa em Araxá

Distribuição das doses contra a gripe segue, por enquanto, apenas para grupos prioritários (foto: Rodrigo Nunes/MS)

Pelo menos por enquanto, a vacinação contra a gripe para a população em geral está suspensa em Araxá, no Alto Paranaíba. É porque as doses enviadas pelo governo do estado acabaram, e ainda não há previsão para uma nova remessa. Enquanto isso, a imunização para os grupos prioritários segue, mesmo após o fim da campanha nacional de imunização.

Na semana passada, segundo a Secretaria de Saúde, mais de 6 mil pessoas foram vacinadas contra a influenza (vírus que transmite a gripe). As doses foram liberadas após a baixa adesão durante os meses em que a dose era distribuída para grávidas, trabalhadores da saúde, idosos e professores, por exemplo

"A previsão é que o município receba mais doses ainda esta semana, mas para mobilizar pessoas já convocadas pela campanha nacional", explicou a prefeitura, em nota.



Não há ainda uma previsão para o recebimento de novas doses para a população geral.

A vacina é distribuída de segunda a sexta-feira. Na Unioeste, Unicentro e na Estratégia de Saúde da Família (ESF) do Bairro Pão de Açúcar, a vacinação acontece das 8h às 16h. Já na ESF do Bairro Max Neumann, a imunização ocorre das 12h às 17h (endereços abaixo).

É obrigatório apresentar o cartão de vacina, identidade com foto e documento que comprove o grupo prioritário ao qual pertence.

O imunizante é contra-indicado para crianças menores de 6 meses de idade e pessoas com histórico de alergia grave a algum componente da vacina ou que tiveram reações alérgicas à dose anterior.

Já para quem recebeu a vacina contra a COVID-19, a orientação do Ministério da Saúde é aguardar um intervalo de 14 dias para aplicação de qualquer outra vacina.



Pessoas com coronavírus ou que tiveram a doença há menos de 28 dias também devem adiar a vacinação contra a gripe.

Quais são os grupos prioritários para receber a vacina da gripe?

Pessoas com doenças crônicas

Pessoas com deficiências permanentes

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Trabalhadores portuários

Forças de segurança e salvamento

Forças Armadas

Funcionários do sistema prisional

Presos

Adolescentes sob medidas socioeducativas.

Endereços dos locais de imunização em Araxá