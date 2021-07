Com UTI/COVID em 65%, Araxá libera festas para até 200 pessoas

A rede hoteleira de Araxá está liberada para receber turistas, com limite de 60% da capacidade (foto: Beto Novaes/EM/D.A Press) O Comitê de Enfrentamento à COVID-19 de Araxá se reuniu nesta quarta-feira (28) e liberou a realização de eventos particulares com no máximo 200 pessoas, mas seguindo medidas sanitárias, como distanciamento mínimo de 1,5 m entre as mesas, uso de máscara, aferição de temperatura e a presença do álcool em gel no local.

De acordo com prefeitura, a medida foi possível devido a estabilização dos índices da COVID-19 na cidade. Segundo o boletim, a taxa de ocupação dos leitos de UTI/COVID está em 65% e a de enfermaria em 23%.



Nas últimas 24 horas, foram registrados apenas 19 casos positivos na cidade.

O novo decreto municipal, de nº 400, manteve as medidas adotadas pelos dois últimos decretos, acrescentando novos pontos como o retorno de eventos corporativos, festivos, sociais, realizados em salões de eventos, casas de festas, chácaras e ranchos, bem como leilões presenciais, mas respeitando a ocupação máxima de 30% da capacidade do local e limitado a 200 pessoas.

Os eventos familiares em residências da cidade estão liberados, porém, com quantidade máxima de 30 pessoas. De domingo a quinta-feira, até 23h; de sexta-feira para sábado e de sábado para domingo, até 1h da manhã, observadas as devidas medidas de biossegurança vigentes no município, além da lei do silêncio.

“O toque de recolher está revogado, mas o consumo de bebidas alcoólicas e som automotivo em vias públicas estão proibidos, como forma de evitar aglomeração de pessoas”, diz um dos trechos do decreto.



Eventos esportivos e turismo

O novo decreto de enfrentamento à COVID-19 de Araxá também liberou os eventos esportivos em ambientes abertos e atividades esportivas coletivas, em espaços públicos e privados (academias, clubes, centros esportivos, futebol de campo, campo Society, futsal, vôlei, futevôlei, beach tênis e peteca), respeitando o limite máximo de 22 participantes por jogo em espaço aberto e 12, em espaço fechado.

“Atividades em piscinas para esporte e lazer também voltam a ser permitidas em espaços privados como clubes, centros esportivos, hotéis, condomínios e outros, atendendo regras e lembrando que saunas destes locais permanecerão fechadas”, diz outro trecho.

Com relação à rede hoteleira de Araxá, a mesma está liberada para receber turistas respeitando a taxa de ocupação em 60% de sua capacidade, além de outras regras sanitárias.

Já os cultos religiosos da cidade agora podem funcionar diariamente até 22h, mas obedecendo a lotação máxima de 50% da capacidade da estrutura do templo, limitada a 200 pessoas.

Desde o início da pandemia, já foram contabilizados em Araxá 13.876 casos positivos da doença, sendo que destes 227 pessoas morreram.