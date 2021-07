Uberaba chega a 1.200 mortos por COVID e vacinação é interrompida

O município de Uberaba , no Triângulo Mineiro, chegou a 1.200 mortes por COVID-19, segundo o seu último boletim epidemiológico. Ainda conforme dados do boletim, a ocupação dos leitos de UTI/COVID da rede pública é preocupante neste momento – de 60 leitos disponíveis, 55 estão ocupados.

Por outro lado, o número de mortes causadas pela doença apresenta considerável queda neste mês de julho, em relação ao mês passado. Entre 1º e 29 de julho, foram registradas 70 mortes, sendo que em junho foram contabilizadas 134 óbitos no município.

Com relação ao atual momento dana cidade, de acordo com o cronograma da prefeitura no início desta semana, a previsão seria iniciar nesta sexta-feira (30/7) a aplicação dos imunizantes nas pessoas de 29 anos, sem comorbidades.Mas, segundo o Executivo municipal, o cronograma não poderá ser mantido e haverá interrupção na aplicação da 1ª dose devido ao atraso no repasse de vacinas e quantidade bem abaixo do esperado.