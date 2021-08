Vizinhas, Uberaba e Araxá vivem realidades distintas em relação à COVID

Ocupação da UTI/COVID pública de Uberaba está em 100% (foto: André Santos/PMU) Uberaba e Araxá, as duas maiores cidades do Triângulo Sul, vivem neste momento realidades diferentes com relação às ocupações de seus leitos de UTI/COVID e os números de novos casos da doença.

Enquanto a situação da pandemia em Araxá, município com cerca de 110 mil habitantes, está mais controlada, com registros de 23 casos positivos, ocupação de sua UTI/COVID em 35% e de enfermaria/COVID em 46%, segundo o último boletim epidemiológico, na vizinha Uberaba, que tem aproximadamente 330 mil habitantes, a UTI pública voltou a atingir 100% de ocupação, após ficar controlada na maior parte do mês de julho, e foram registrados nessa terça-feira (3/8) 153 novos casos.

Vale ressaltar que Uberaba é sede da macrorregião Triângulo Sul e recebe pacientes de várias cidades menores que não têm leitos de UTI.

A situação só não chega a ser alarmante na maior cidade do Triângulo Sul porque a ocupação de sua UTI/COVID privada está em cerca de 50%, assim como a ala de enfermaria/COVID do munícipio; e, além disso, o número de mortes na cidade caiu 38% no mês de julho – em junho, foram 128 mortes; e 79, em julho.

Desde o início da pandemia em Uberaba, foram registrados 36.975 novos casos e 1.214 mortes. Já em Araxá foram contabilizados 13.980 casos positivos e 227 óbitos.

Cidades retomam vacinação da 1ª dose da vacina

Na tarde dessa terça-feira (3/8), aproximadamente 20 mil doses da vacina contra COVID-19, da 32ª remessa, chegaram à sede da Superintendência Regional de Saúde Triângulo Sul, em Uberaba, e vão atender, além do município e Araxá, outras 25 cidades desta região.

Em Uberaba, a cidade retomará a vacinação da 1ª dose do público por faixa etária nesta quinta-feira (5/8), quando serão contempladas as pessoas de 29 anos, sem comorbidades. Já o cronograma de sexta-feira (6/8) ainda não foi divulgado pela Secretária Municipal de Saúde.

Também nesta quinta-feira (5/8), Araxá retornará a sua vacinação de 1ª dose, mas, em público por faixa etária diferente de Uberaba – pessoas de 37 anos, sem comorbidades.

Nesta quarta-feira (4/8), as cidades seguem vacinando com a 2ª dose públicos variados, conforme cartão de vacinação.

De acordo com o último Vacinômetro de Araxá, a cidade já recebeu 82.344 doses da vacina, sendo aplicadas 75.198.

Já segundo o último Vacinômetro de Uberaba, o município já recebeu 260.606 doses da vacina e aplicou 249.855.