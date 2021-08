COVID-19: Itajubá começa a vacinar público de 30 anos nesta quinta-feira

Os grupos prioritários seguem sendo imunizados na campanha de imunização contra a Covid-19. (foto: foto: ROBIN VAN LONKHUIJSEN / AFP/Reprodução)

A Prefeitura de Itajubá começou a vacinar pessoas com 30 anos ou mais contra a COVID-19 nesta quinta-feira (5/8).

A população com 32 anos também vai receber as doses da vacina nesta quinta. Os mesmos grupos (30 a 32) também serão vacinados na sexta-feira (6/8). Segundo a prefeitura, as etapas de imunização foram antecipadas para atender o Plano Nacional de Imunização. A vacinação ocorrerá nos dois dias, das 8h às 16h, em quatro pontos da cidade:

Parque da Cidade – ponto exclusivo de vacinação no carro (drive-thru)

Ginásio Poliesportivo Prefeito Tigre Maia (Tigrão) – Av. Paulo Chiaradia, 296 – São Vicente

Ginásio da Varginha (atrás da Escola Estadual João XXIII)

“Granja” Wenceslau Neto (atual Centro de Apoio NSSC) – Vila Poddis

Além do grupo por idade, de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização do Ministério da Saúde, outros grupos também estão sendo vacinados. São eles: trabalhadores industriais, trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, gestantes e puérperas, lactantes com bebês de até seis meses, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores dos serviços de interesse à saúde, trabalhadores da educação, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente.

Receberão a vacina as pessoas dos grupos acima citados que:

- Se cadastraram no itajubadigital.com.br

- Tiveram a vacinação aprovada pela equipe técnica da Secretaria de Saúde

- Receberam a autorização com o código “QR CODE” para vacinação

Até o momento, 54.171 pessoas já foram vacinadas no município.

Confira os números:





PESSOAS VACINADAS: 54.171



PRIMEIRAS DOSES APLICADAS: 51.828

DOSES ÚNICAS APLICADAS: 2.343

PERCENTUAL DE VACINADOS: 55,65%

TOTAL DE DOSES RECEBIDAS: 80.534



PRIMEIRAS DOSES RECEBIDAS: 50.713

SEGUNDAS DOSES RECEBIDAS: 26.075

DOSES ÚNICAS RECEBIDAS: 2.380

DOSES EXCEDENTES (DOSES A MAIS NO FRASCO DA VACINA): 1.366

TOTAL DE PESSOAS IMUNIZADAS: 22.368