Com música e comemoração, UFMG recebe pessoas de 28 anos para vacinar

Recepção para vacinação na UFMG tem música e comemoração (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) vacinação contra COVID-19 avança em Belo Horizonte nesta terça-feira (17/8). Placas de “Viva o SUS”, “Eu te protejo e você me protege” e “Use máscara” foram preparadas para receber as pessoas de 28 anos. Em clima de festa na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), acontraavança emnesta terça-feira (17/8). Placas de “Viva o SUS”, “Eu te protejo e você me protege” e “Use máscara” foram preparadas para receber as pessoas de 28 anos.





Marianna de Franco Gomes, de 28 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)





Ela, que é professora, mas no momento não atua na área, conta que a expectativa é grande para tudo voltar ao normal, mas ressalta que a pandemia ainda não chegou ao fim. “Me sinto mais segura, apesar de não estar 100%. Agora é esperar a segunda dose e manter os cuidados porque é aos poucos que tudo vai voltando ao normal.”





Toda população adulta, ou seja, acima dos 18 anos, vai receber a primeira dose dos imunizantes CoronaVac, AstraZeneca e Pfizer, ou a aplicação única da Janssen, segundo o cronograma da PBH, até 4 de setembro.





Belo Horizonte já recebeu 2.904.332 doses da vacina e, com isso, 70,7% da população recebeu a primeira dose e 34,8% completou o esquema vacinal, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. A capital está à frente dos dados do vacinômetro do estado, que registra 68,59% da primeira dose e 30,04% da segunda.