BH tem aumento na taxa de transmissão da COVID, mas índice segue controlado

Apesar da alta, taxa de transmissão da COVID-19 em BH permanece na zona de controle (foto: AHMAD GHARABLI AFP) transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte voltou a subir nesta segunda-feira (16/8). O indicador subiu de 0,89 na sexta-feira (13/8) para 0,96. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado esta noite (16/8) pela prefeitura. A taxa deda COVID-19 em Belo Horizonte voltou a subir nesta segunda-feira (16/8). O indicador subiu de 0,89 na sexta-feira (13/8) para 0,96. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado esta noite (16/8) pela prefeitura.









A ocupação dos leitos de UTI COVID da capital é de 52,5%, ante 56,6% do relatório anterior.





A lotação geral, que inclui aqueles destinados a outros tratamentos, além dos leitos reservados à pandemia, é mais alta: 74% dos 1.880 vagas disponíveis na capital estão com pacientes.





Nas enfermarias, também houve alívio. A ocupação atual é 41,8%, contra 42,8% do balanço passado.





O vírus matou 6.407 desde o início da pandemia na capital mineira. Os casos confirmados somam 266.045. Os recuperados totalizam 256.823, enquanto 2.815 são monitorados pelos serviços de saúde.





Vacinação

Belo Horizonte já vacinou 1.586.753 pessoas com ao menos uma dose de imunizante contra a COVID-19, o que equivale a 70,7% do público da campanha. A proteção total com duas doses ou com a dose única da Janssen já foi conferida a 751.995 habitantes, isto é, 34,8% da população adulta.





Segundo a PBH, já se vacinaram com a primeira dose:

468.564 idosos acima de 60 anos

210.728 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

14.212 gestantes e puérperas

202.494 trabalhadores da saúde

19.878 servidores da segurança pública

69.594 profissionais da educação

565.450 entre 29 e 59 anos

35.833 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis





Já com a segunda injeção se imunizaram:

426.564 idosos acima de 60 anos

112.789 pessoas do grupo de risco, deficientes e beneficiários do BPC

2.938 gestantes e puérperas

168.353 trabalhadores da saúde

4.904 servidores da segurança pública

58.784 pessoas entre 36 e 59 anos (dose única)

36.447 de outros grupos, como moradores em situação de rua, motoristas e garis





A cidade recebeu 2.904.332 vacinas até o momento.