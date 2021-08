Vacinação contra COVID-19 em Uberaba chega às pessoas com 26 anos

As pessoas com 26 anos serão vacinadas em Uberaba entre terça e quarta (18/8) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba anunciou nesta segunda-feira (16/8), após receber novas duas remessas de vacina contra COVID-19, que vai ampliar a imunização às pessoas com 26 anos. A cidade do Triângulo Mineiro, sede da Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, também vai aplicar segundas doses no decorrer da semana. anunciou nesta segunda-feira (16/8), após receber novas duas remessas decontra, que vai ampliar a imunização às pessoas com 26 anos. A cidade do Triângulo Mineiro, sede da Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, também vai aplicar segundas doses no decorrer da semana. As pessoas com 26 anos serão vacinadas na terça-feira (17/8) e na quarta-feira (18/8). A aplicação ocorre das 8h30 às 16h nos seguintes pontos:



Funel

Shopping Uberaba

UMS Aluízio Prata, no Bairro Elza Amui

UMS Maria Tereza, no Bairro de Lourdes

USF Dr. Romes Cecílio, no Bairro Morumbi

UMS Ézio de Martino, no Bairro Boa Vista, que realiza aplicação no salão da Igreja Nossa Senhora das Graças

Ainda segundo o atual calendário da vacinação contra a COVID em Uberaba, a imunização da 1ª dose de gestantes, puérperas e lactantes com até seis meses pode ser realizada, também entre 8h30 e 16h dos mesmos dias (terça e quarta), na Funel.

Já a aplicação da 2ª dose, conforme cartão de vacinação, está liberada nos próximos dois dias na Funel, Shopping Uberaba e unidades de saúde já citadas.

“Para receber o imunizante é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF e comprovante de residência de Uberaba no nome da pessoa a ser vacinada. As pessoas agendadas para tomar a 2ª dose do imunizante devem seguir a data estipulada no Cartão de Vacinas”, lembra a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba.

Marca de 200 mil vacinados com 1ª dose

Duas novas remessas (36ª e 37ª) de doses de vacinas contra a COVID-19 para a a Regional de Saúde Triângulo Sul chegaram no aeroporto de Uberlândia, por volta das 9h30 desta segunda-feira (16/8).

Segundo Mauricio Ferreira, superintendente da Regional de Saúde Triângulo Sul, as doses foram transportadas de Uberlândia para Uberaba (cidade sede desta Regional, que atende um total de 27 municípios) de furgão, no início da tarde desta segunda-feira.





A previsão, ainda conforme Ferreira, é de que essas cidades recebam suas novas doses a partir da manhã desta terça-feira (17/8).

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já realizou 198.529 aplicações da primeira dose da vacina contra a COVID-19, o que corresponde a cerca de 60% de sua população.

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, no total, além das quase 200 mil aplicações de 1ª dose, já foram aplicadas no município 275.531 doses da vacina na cidade, sendo 69.078 de 2ª dose e 7.924 da dose única.

Segundo o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado no início da noite desta segunda-feira (16/8), de um total de 103 leitos UTI/COVID disponíveis tanto para pacientes graves, 63 estão ocupados. Deste total, 60 são disponibilizados pela rede pública, a qual tem 41 internados. De 43 leitos de UTI/COVID da rede privada de Uberaba, 22 estão ocupados.

Em relação aos leitos de enfermaria COVID, a situação é a seguinte: 57 pacientes internados em 131 leitos disponíveis.

Desde o início da pandemia, em Uberaba, foram contabilizados 38.325 casos positivos da doença, sendo que 1.253 pessoas morreram.