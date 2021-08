Saiba como fica o clima em Minas até o fim de semana

Nesta segunda-feira, o tempo seguiu estável com temperaturas elevadas, no entanto, há chances de pancadas de chuva isoladas, especialmente no Sul do estado, na divisa com São Paulo e Rio de Janeiro. Isso por causa da intensificação de áreas de instabilidade atmosférica. Na faixa Leste do estado, o céu ficou com mais nebulosidade. Já a umidade do ar ainda registra níveis abaixo dos 20% no Triângulo Mineiro . Em Campina, a umidade do ar chegou a 14%. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal de umidade do ar para o organismo humano gira entre 40% e 70%.

A elevação da temperatura pode causar diminuição da nebulosidade, e com isso os baixos índices de umidade do ar. Por isso, os médicos aconselham seguir as recomendações a seguir:

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, há pancadas de chuva em parte do estado nesta terça-feira (17/8). "O céu deve ficar nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuva isolada no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes e Zona da Mata. A temperatura mínima é de 8ºC no Sul de Minas e 35ºC no Norte de Minas", disse. A capital mineira deve amanhecer com céu claro a parcialmente nublado. Os termômetros devem marcar entre 29ºC e 14°C.



Já na quarta-feira (18/8), o estado deve ter céu parcialmente nublado no Sul/Sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado e névoa seca no Triângulo Mineiro. A pevisão aponta para um ligeiro declínio de temperatura: a máxima de 33ºC e a mínima de 6°C. "A previsão é de tempo estável em BH, com temperaturas entre 27ºC e 13°C", completou.





A máxima registrada hoje foi no Norte de Minas, no município de São Romão, com 35,5°C. A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 8,8°C. A menor temperatura em Belo Horizonte foi registrada na Estação do Cercadinho, com 15,6°C. A máxima foi de 28,6°C na Estação Pampulha.