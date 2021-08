Minas terá fim de semana de altas temperaturas e chuvas fracas

Árvore de Ipê na Avenida Afonso Pena, Região Central da capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press) temperaturas se elevam em todo o estado a partir desta sexta-feira (13/8) e os termômetros chegam aos 30°C, no fim de semana, em Belo Horizonte. Asseem todo o estado a partir desta sexta-feira (13/8) e os termômetros chegam aos 30°C, noem









Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em BH a menor temperatura foi registrada na estação do Cercadinho, com 13,1°C, enquanto a máxima chega aos 27°C até o fim do dia.





Já na Faixa Leste, ocorreu nevoeiros nas primeiras horas da manhã.





A temperatura mínima do Estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 7,1°C, e a máxima será no Norte, podendo chegar aos 35°C até o fim do dia.





No Triângulo e no Norte, a umidade do ar permanece com baixo índice, com a marca de 15% a 20% no período de maior aquecimento.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra