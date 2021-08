Alívio no frio: sexta-feira (6/8) será de temperaturas estáveis em Minas

Manhã de céu azul na capital mineira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu claro a parcialmente nublado em quase todas as Regiões de Minas, com chuva fraca e nevoeiros na Faixa Leste. Já a umidade do ar deve registrar índices em 30% na maior parte do estado. Esta sexta-feira (6/8) será dea parcialmente nublado em quase todas as Regiões de Minas, comfraca ena Faixa Leste. Já ado ar deve registrar índices em 30% na maior parte do estado.

No Jequitinhonha o céu fica nublado com possibilidade de chuviscos no período da tarde. Além disso, na Zona da Mata, Mucuri e Rio Doce as primeiras horas do dia foram de nevoeiros. Nas outras áreas o sol apareceu entre nuvens.

Com o aumento de nebulosidade, a umidade do ar em Minas apresentou melhora em praticamente todas as regiões nesta sexta (6/8), exceto no Triângulo Mineiro, que ainda pode registrar níveis abaixo dos 30% no período de maior aquecimento do dia.

A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Maria da Fé, com 4,3°C. A máxima permanece prevista para as regiões Norte e Noroeste, que podem registrar até 32°C ao longo do dia.

De acordo com o Inmet, no final de semana o tempo fica estável com temperaturas variando entre 10°C e 22°C em BH. Pode haver também chuvas fracas no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e nevoeiros na Zona da Mata.

A nebulosidade diminui no domingo (8/8) o que contribui para se ter um dia de céu limpo, sem nuvens. Já a umidade do ar permanece em 30% na maioria da Regiões, mas no Triângulo os índices continuam em queda.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira