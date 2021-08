Belo Horizonte deve ter temperaturas acima dos 22°C até o fim de semana

Belo Horizonte com céu claro a parcialmente nublado nesta quarta (4/8) (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press) estáveis até a sexta-feira (6/8), e o céu permanece claro a parcialmente nublado em praticamente todas as áreas.



Na Faixa Leste, o tempo ainda continua nublado com nevoeiros pela manhã. Entretanto, a umidade do ar ainda registra níveis abaixo dos 25% em algumas Regiões do estado. Nesta primeira semana do mês de Agosto, as temperaturas devem ficar estáveis até a sexta-feira (6/8), e o céu permanece claro a parcialmente nublado em praticamente todas as áreas.

No Rio Doce, Mucuri, Jequitinhonha, o tempo amanheceu nublado com névoa úmida nas primeiras horas desta quarta (4). Já no restante do estado o sol aparece entre nuvens.

Além disso, no Triângulo Mineiro, Norte e Noroeste, os termômetros continuam em alta, e a taxa de umidade permanece em 20%, índice considerado crítico pelos meteorologistas.

Desta forma, as maiores temperaturas serão no Norte e Noroeste, podendo chegar aos 33°C. E a mínima do estado na madrugada desta quarta (4/8) foi em Caldas, no Sul de Minas, com 3,3°C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen