Terça-feira terá temperaturas mais altas e melhora da umidade do ar em MG

Belo Horizonte amanhece com céu claro e temperaturas mais amenas (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) céu deve ficar claro a parcialmente nublado em praticamente todo o estado, exceto no Leste de Minas que amanheceu com tempo fechado e nevoeiros. Já a umidade do ar, apresentou melhora em algumas regiões devido ao aumento de nebulosidade. Nesta terça-feira (3/8) os termômetros sofrem pequena elevação em Minas Gerais. Odeve ficara parcialmente nublado em praticamente todo o estado, exceto no Leste de Minas que amanheceu com tempo fechado e. Já ado ar, apresentou melhora em algumas regiões devido ao aumento de

Na Zona da Mata e Leste o céu fica nublado até o fim do dia, e nas primeiras horas da manhã ocorreram nevoeiros. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens.

Com o aumento de nebulosidade sobre o estado, a umidade do ar está com índices melhores em quase todas as regiões. Apenas no Norte e Noroeste do estado, onde as temperaturas continuam em alta, o nível de umidade permanece abaixo dos 30%.

A temperatura mínima em Minas foi em Monte Verde, no Sul do estado, que registrou 4°C e a máxima está previstapara a Região Norte, que pode alcançar os 30°C.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais