Minas tem elevação nas temperaturas a partir desta terça-feira

Praça Milton Campos na Região Central de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) céu fica claro a parcialmente na maior parte do estado, exceto na Faixa Leste onde ocorreram nevoeiros pela manhã. Os meteorologistas apontam que as temperaturas começam a se elevar gradativamente até o fim da semana. Nesta terça-feira (10/8) oficaa parcialmente na maior parte do estado, exceto na Faixa Leste onde ocorrerampela manhã. Os meteorologistas apontam que as temperaturas começam a segradativamente até o fim da semana.

Já no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, o céu amanheceu nublado com nevoeiros nas primeiras horas do dia. No Norte, Noroeste, Triângulo e Sul de Minas, o dia terá ocorrência de névoa seca, o que diminui a umidade do ar nestas Regiões.

O sol aparece entre nuvens na capital mineira e no Campo das Vertentes. E no restante do estado, o céu fica parcialmente nublado sem previsão de chuvas.

A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 4°C, e a máxima de ser registrada no Norte do estado, podendo chegar aos 33°C.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen