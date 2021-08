Temperaturas sobem e termômetros podem marcar até 35°C em Minas

Céu claro em Belo Horizonte nesta segunda (16/8). (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) termômetros já registram elevações nas temperaturas mínima e máxima, que pode chegar até os 35°C. O frio "congelante" deixou Minas Gerais na última quinta-feira (12/8) e agora a previsão é de um período de calor em quase todo o estado. Nesta segunda-feira (16/8), osjá registramnas temperaturas mínima e máxima, que pode chegar até os 35°C.



LEIA MAIS 09:52 - 13/08/2021 Minas terá fim de semana de altas temperaturas e chuvas fracas

09:08 - 10/08/2021 Minas tem elevação nas temperaturas a partir desta terça-feira

09:09 - 06/08/2021 Alívio no frio: sexta-feira (6/8) será de temperaturas estáveis em Minas chuvas isoladas no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já a umidade do ar ainda registra níveis abaixo dos 20% no Triângulo Mineiro.



O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a menor temperatura em Belo Horizonte foi registrada na estação do Cercadinho, com 15,6°C. A máxima prevista é de 29°C. O céu deve ficar claro a parcialmente nublado na maioria das regiões do estado, com possibilidade deisoladas no Sul, Campo das Vertentes e Zona da Mata. Já ado ar ainda registra níveis abaixo dos 20% noO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que a menor temperatura em Belo Horizonte foi registrada na estação do Cercadinho, com 15,6°C. A máxima prevista é de 29°C.

Já na Faixa Leste do estado, as primeiras horas da manhã foram de céu parcialmente nublado com nevoeiros. Chuvas fracas podem ocorrer na parte da tarde.

Com a baixa taxa de nebulosidade, a umidade do ar no Triângulo Mineiro continua com baixos índices, podendo chegar aos 15%, o que pode contribuir para uma piora na qualidade do ar e da respiração.

A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 8,8°C. A máxima está prevista para o Norte de Minas, no município de São Romão, com 35°C.







*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira