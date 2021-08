Caixões são flagrados na porta da empresa da família do governador em Araxá

TO

Caixões foram flagrados na porta da empresa Zema, pertencente à família do governador (foto: Reprodução/Redes sociais) Zema, empresa em Araxá que pertence à família do governador mineiro, se depararam com uma cena inusitada quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (16/8): oito caixões estavam na portaria. Funcionários do Centro de Distribuição e ao Apoio (CDA) da, empresa em Araxá que pertence à família do governador mineiro, se depararam com uma cena inusitada quando chegaram para trabalhar na manhã desta segunda-feira (16/8): oitoestavam na portaria.

"Seria algum tipo de protesto contra o mandatário mineiro, Romeu Zema (Novo)", chegaram a cogitar alguns funcionários. Com sede na cidade do Alto Paranaíba, o CDA é responsável pela distribuição dos produtos de varejo para todas as lojas da rede.

'Fato inusitado'

Procurada pela reportagem, a empresa esclareceu que o motorista de uma transportadora chegou ao CDA para deixar alguns produtos. Ele também levava os caixões para entregar em outro local, para outro destinatário.

Carga seria de outra empresa, para a qual o motorista da carreta também prestava serviços (foto: Reprodução/Redes sociais)

"Por questões de segurança e controle de acesso, ele precisou retirá-los da carreta antes de adentrar ao Centro de Distribuição", afirma a empresa por nota (leia a íntegra abaixo).

O Grupo Zema tem como norma interna não permitir que transportadoras entrem no centro com produtos que não tenham como destino final o próprio CDA.

Por meio de nota, empresa se manifestou sobre o ocorrido (foto: Grupo Zema/Divulgação)

Após deixar a mercadoria, o transportador saiu, pegou os caixões novamente e seguiu viagem.

Nota do Grupo Zema:

"O Grupo Zema vem a público esclarecer sobre as imagens que estão sendo circuladas de alguns caixões que foram vistos na porta do seu Centro de Distribuição e Apoio.

O fato inusitado ocorreu por conta de um motorista de uma transportadora que iria fazer a descarga de produtos e que também transportava os mesmos e, por questões de segurança e controle de acesso, ele precisou retirá-los da carreta antes de adentrar ao Centro de Distribuição.

Em sua saída, ele recolheu os caixões e seguiu viagem. Não se trata de nenhuma manifestação e o Grupo Zema não possuí quaisquer relações com os produtos.

Muito obrigado.

Grupo Zema"