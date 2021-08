Comércio e serviços em Contagem podem abrir sem restrição de horário

Flexibilização nas medidas de combate à pandemia podem ser revistas se número de casos de COVID-19 voltar a aumentar (foto: Prefeitura de Contagem/Divulgação) Contagem realizou mais uma etapa de flexibilização do comércio na cidade, que agora pode funcionar sem restrições de horário. A gestão reforça, no entanto, que permanecem as regras sanitárias e epidemiológicas de enfrentamento à pandemia, além da proibição de boates e similares. A Prefeitura derealizou mais uma etapa dedona cidade, que agora pode funcionar sem restrições de horário. A gestão reforça, no entanto, que permanecem as regras sanitárias e epidemiológicas de enfrentamento à pandemia, além da proibição de boates e similares.

Esta segunda-feira (16/8) foi o primeiro dia útil das novas regras. A movimentação foi a mesma registrada nos últimos dias na cidade, com a diferença de que todos os estabelecimentos podiam abrir independemente do horário.

É por isso que algumas das regras, como o uso de máscaras em todos os ambientes e a disponibilização de totens com álcool em gel, continuam valendo. Porém, os estabelecimentos também devem cumprir outras medidas para continuar abertos, como:

Atenção à capacidade de lotação do ambiente: para lugares fechados, o limite de público é de uma pessoa a cada 4m². Para lugares abertos, o limite de público é de uma pessoa a cada 1,5m².

O distanciamento de segurança entre pessoas é de 1,5m linear.

É proibida a presença de público em eventos esportivos.

Apesar da flexibilização, algumas atividades ainda seguem suspensas, como as casas noturnas, eventos sociais com venda de ingressos (shows, raves, bailes e similares) e feiras empresariais itinerantes.

Ainda que a liberação seja comemorada pelo comércio, a prefeitura lembra que, se os indicadores apontarem a necessidade, novas medidas restritivas poderão ser tomadas.

É o que Carlos Ribeiro, 36, dono de uma assistência técnica de celulares que fica no bairro Tropical, espera que não aconteça. Mesmo o estabelecimento dele não sendo obrigado a fechar por ser considerado serviço essencial, ele entende que a retomada é importante para toda a cidade.

"Não estamos no normal, claro, mas estamos vendo a cidade se movimentar de novo, as ruas ficarem cheias, gente saíndo. No auge da pandemia, estava tudo vazio. Era triste ver isso", lembra.

Redução de casos e vacinação

O argumento para permitir a abertura sem restrições do comércio é a queda do número de casos positivos de COVID-19 nas últimas semanas, apesar da taxa de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ainda estar alta.

Segundo o último dado disponibilizado pela administração, de domingo (15/8), 22 leitos de UTI estão ocupados, o que totaliza 73% de ocupação - são 30 leitos disponíveis, número que foi reduzindo de junho para cá. Desde o começo da pandemia, Contagem tem 45.333 casos confirmados de coronavírus, com 1.876 mortes.

Outra justificativa é a cobertura vacinal na primeira dose. Minas Gerais tem média de 68,59% de adultos vacinados com ao menos uma dose. Contagem está com 61,52% - ou 323.980 vacinados. A segunda dose já foi aplicada para 125.663 moradores, enquanto 18.980 receberam a vacina de dose única.