Extrema suspende aplicação da 1ª dose contra a COVID por falta de vacinas (foto: Divulgação prefeitura de Extrema )

Extrema, no Sul de Minas, suspendeu a aplicação da primeira dose contra a COVID-19 por falta de vacinas. Nesse domingo (15/8), a prefeitura informou que aguarda a chegada de uma nova remessa de imunizantes para retomar a vacinação.



Com isso, a previsão de vacinar jovens de 18 e 19 anos nesta segunda-feira (16/8) foi adiada. Um novo cronograma será divulgado assim que o município receber novas doses contra o coronavírus.

As primeiras doses se esgotaram nesse domingo, quando moradores de 20 e 21 anos estavam sendo vacinados. Porém, a prefeitura afirmou que a aplicação de segundas doses segue normalmente.

Até domingo, 36.727 doses de vacinas contra a COVID-19 foram aplicadas no município. De acordo com a prefeitura, 78,85% da população foi vacinada com a primeira dose, e 23,65% já está com a imunização completa.



Extrema recebe novas doses ainda nesta semana

A Superintendência Regional de Saúde de Pouso Alegre recebeu mais duas remessas de vacinas contra a COVID-19. A distribuição para os 53 municípios que pertencem a regional será feita a partir desta terça-feira (17/8).

Por isso, a expectativa é que nos próximos dias Extrema retome a aplicação da primeira dose. De acordo com a planilha divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), o município vai receber 504 unidades da Pfizer para aplicação da primeira dose e 350 da AstraZeneca para aplicação da segunda dose.