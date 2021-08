COVID-19: Mais de 40 mil moradores de BH estão com segunda dose atrasada

Parte do público não retornou para segunda dose da vacina em BH

A Prefeitura de Belo Horizonte, informou nesta segunda-feira (16), que 43 mil moradores não receberam a segunda dose da vacina contra COVID-19 e estão com a aplicação em atraso. Segundo levantamento da Secretaria Municipal de Saúde, as pessoas não retornaram para tomar a segunda dose dos imunizantes CoronaVac e AstraZeneca.



"Na capital são cerca de 25 mil pessoas, entre trabalhadores da saúde e idosos, que por algum motivo ainda não tomaram a segunda dose da vacina CoronaVac. Com relação ao imunizante AstraZeneca, cerca de 18 mil pessoas não compareceram às unidades para receber a segunda dose", disse a PBH, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Não houve menção sobre o retorno de pessoas para tomar a segunda dose do imunizante da Pfizer. Entretanto, a vacina, na capital mineira, foi aplicada pela primeira vez nas pessoas com comorbidades, que começaram a ser convocadas para a segunda dose no dia 2 de agosto.