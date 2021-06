COVID-19: saiba por que não tomar segunda dose prejudica imunização

(foto: Neol Celis/AFP )

De acordo com pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), cerca de 5 milhões de brasileiros não voltaram aos postos de vacinação para tomar a segunda dose do imunizante contra o novo coronavírus. São 79% de idosos com idades entre 70 e 79 vacinados com a primeira e segunda doses no país, 55% acima de 80 anos e 20% da faixa etária entre 60 e 69 anos.