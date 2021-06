'A vacina salvou minha vida', diz paciente com comorbidade que pegou COVID

Elísio Divino Pereira Alves e a esposa, Maria Erlane Sebastiana, consideram que vacina foi determinante para o quadro leve de COVID-19 (foto: Hospital da Baleia/Divulgação )

“Asalva vidas e salvou a minha. Se eu não tivesse tomado essa vacina, talvez não estaria aqui hoje.” Essa é a sensação de ElísioDivino Pereira Alves, de 56 anos. Ele é portador de umae pegou a COVID-19 após ter tomado a primeira dose da vacina contra a doença. Os médicos acreditam que, por causa disso, Elísio teve





Desde o início da pandemia, o maior medo de Elísio era pegar a COVID-19, justamente pelo delicado estado de saúde. Ele conta que ficou dois meses sem ir às consultas, com receio de se contaminar. “Não adiantou, peguei a COVID.”





Isso aconteceu uma semana após receber a primeira dose da vacina da AstraZeneca, em 11 de maio.





“Como já tinha tomado a primeira dose da vacina, acho que a doença não foi tão grave por causa disso. A doença vem mais fraca. Se não tivesse tomado, talvez não tivesse resistido.”





Sintomas leves e medo





Segundo ele, os sintomas foram leves. “Não tive dor no corpo, nem febre, o paladar permaneceu, apenas os pulmões foram afetados.”





Maria Erlane Sebastiana, de 52 anos, é mulher de Elísio e conta que ficou apreensiva quando descobriu que o marido estava com COVID-19.





“Tive muito medo. Ele começou a tossir, e a tosse acontecia mais à noite. Não caiu a ficha que poderia ser COVID, sinceramente”, conta.

Só quando eles procuraram atendimento no hospital, e os médicos levantaram a suspeita da doença, pelos sintomas, que ela percebeu que poderia ser coronavírus.





“Até então, eu não achava que era COVID porque os sintomas eram leves. Como ele tomou a vacina eu achei que não poderia ser COVID.”





Vacina evita evolução para formas graves





O paciente precisou ser internado para monitoramento do estado de saúde, mas não precisou ser intubado.





A médica infectologista do Hospital da Baleia, Priscila Reis, explica que a vacina evita a evolução da doença para formas mais graves.





“A vacina é muito importante, pois evita óbitos, hospitalizações e evolução para formas graves. É muito importante que as pessoas sigam o esquema vacinal completo, com as duas doses, respeitando o intervalo de cada tipo de vacina.”





E completa: “Quando chegar a sua hora para se vacinar, se vacine. Tome as duas doses corretamente, principalmente aqueles pacientes que têm comorbidades e que já têm fatores de risco para complicações da COVID. Para esse grupo, a vacinação é indispensável.”





A infectologista lembra também que, mesmo após a vacinação, as pessoas podem contrair a doença, como no caso de Elísio.





“É muito importante frisar que a vacina da COVID-19 não é esterilizante, ou seja, ela não impede que você pegue a doença. Caso pegue a doença, você vai ter uma evolução mais branda, com sintomas mais leves, diminuindo a necessidade de internação, de intubação e de evolução para formas graves”, destaca.





O médico nefrologista Guilherme Gontijo explica que vários pacientes que fazem hemodiálise já foram imunizados.





“A vacinação é fundamental para tentar controlar a forma grave da doença. A maioria dos nossos pacientes idosos, no caso da diálise, já foram vacinados. Os outros também tomaram, pelo menos, a primeira dose, por terem comorbidades.”





Segundo o nefrologista, é recomendado que, mesmo após serem vacinados, os pacientes continuem mantendo os cuidados. “Tentar manter o distanciamento, o uso de máscara, porque a pessoa pode ter o vírus e se manter assintomática, mas transmitindo para os outros.”





Importância da vacina





Para Elísio, tomar a vacina foi importante porque ajudou a amenizar a doença. No entanto, ele conta que muitos amigos não querem se vacinar ou tomam a primeira dose e não voltam para tomar a segunda.





“Sempre falo com eles que a vacina está aí para curar e não para matar. Então, não precisa ter medo. Pode vacinar, levar seus pais, seus avós, e não esquecer da segunda dose. Tem muita gente esquecendo e não pode, porque a imunização só será total depois da segunda dose.”

Segundo ele, mesmo após se imunizar, os cuidados permanecem. “Lá em casa a gente toma muitos cuidados, quando vai na rua, no supermercado. Tem álcool para todo lado. Mas a gente tem que passar pelo que passou e pronto. Acabei pegando essa COVID-19 não sei de onde.”

O paciente sofre de um problema renal, diagnosticado quando tinha 5 anos. Em 2008, iniciou a hemodiálise no Hospital da Baleia. Após perder os dois rins, em 2012, passou por um transplante. Quatro anos mais tarde, em 2016, voltou para ae, hoje, faz diálise peritoneal, após perder todos os acessos venosos.Já são mais de 12 anos de tratamento no hospital.